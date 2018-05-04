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Костромской драматический театр улетел показывать «Снегурочку» шейхам Кувейта
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Тест: помните ли вы фильм "Девчата"

Костромской драматический театр улетел показывать «Снегурочку» шейхам Кувейта 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской драматический покажет в Кувейте отрывки из своих лучших спектаклей, узнал KOSTROMA.TODAY. Гастроли начались 3 мая.
«На сцене национального театра Кувейта будет показано большое гала-представление. Костромские актеры познакомят жителей Кувейта с русской классикой, показав фрагменты из таких спектаклей, как: «Снегурочка» и «Женитьба Белугина» А. Н. Островского, «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Капитанская дочка» А. С. Пушкина», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
В российском посольстве Кувейта театр покажет спектакль «Мир вашему дому», посвященный Великой Победе
Кроме того, зрителям будет представлена большая коллекция театральных костюмов.
Гастроли продлятся до 8 мая.
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