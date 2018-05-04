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Как присоединиться к «Бессмертному полку» 2018 в Воронеже?
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Тест: помните ли вы фильм "Девчата"

Как присоединиться к «Бессмертному полку» 2018 в Воронеже? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В День Победы по улицам Воронежа пройдет ежегодное шествие «Бессмертный полк».
Принять участие в патриотическом шествии может любой желающий. Общее построение состоится на улице Дзержинского, в районе театра юного зрителя, 9 мая с 8:30.
В городском управлении культуры советуют приходить с портретами, транспарантами, фотографиями участников Великой Отечественной войны.
В регионе работает штаб Воронежской области Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» (эл.почта: region36@polkrf.ru). Руководитель штаба Елизаров Максим Игоревич.
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