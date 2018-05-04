Актеры Костромского драматического театра представят русскую классику в Кувейте

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Труппа Костромского драматического театра имени А. Н. Островского прибыла с гастролями в Кувейт, где на нескольких сценических площадках актеры представят спектакли по произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя Федора Достоевского , а также зарубежных авторов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Костромской области.

"Театр отправился на гастроли по приглашению посольства РФ в Кувейте и министерства культуры страны. На сцене национального театра Кувейта будет показано гала-представление. Костромские актеры познакомят жителей с русской классикой — спектаклями «Снегурочка» и «Женитьба Белугина» по Островскому, «Дядюшкин сон» Достоевского, «Ревизор» Гоголя, «Капитанская дочка» Пушкина. Будут показаны также постановки по произведениям зарубежных драматургов — «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира , «Пигмалион» Бернарда Шоу , «Стакан воды» Эжена Скрибаха", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в российском посольстве в Кувейте театр покажет спектакль «Мир вашему дому», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. «Сегодня, в пятницу, труппа театра участвует в акции „Бессмертный полк“, которая пройдет в столице государства — Эль-Кувейте», — добавили в пресс-службе.

Гастроли продлятся до 8 мая.