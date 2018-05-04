Актеры Костромского драматического театра представят русскую классику в Кувейте 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Труппа Костромского драматического театра имени А. Н. Островского прибыла с гастролями в Кувейт, где на нескольких сценических площадках актеры представят спектакли по произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского, а также зарубежных авторов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Костромской области.
"Театр отправился на гастроли по приглашению посольства РФ в Кувейте и министерства культуры страны. На сцене национального театра Кувейта будет показано гала-представление. Костромские актеры познакомят жителей с русской классикой — спектаклями «Снегурочка» и «Женитьба Белугина» по Островскому, «Дядюшкин сон» Достоевского, «Ревизор» Гоголя, «Капитанская дочка» Пушкина. Будут показаны также постановки по произведениям зарубежных драматургов — «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Пигмалион» Бернарда Шоу, «Стакан воды» Эжена Скрибаха", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, в российском посольстве в Кувейте театр покажет спектакль «Мир вашему дому», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. «Сегодня, в пятницу, труппа театра участвует в акции „Бессмертный полк“, которая пройдет в столице государства — Эль-Кувейте», — добавили в пресс-службе.
Гастроли продлятся до 8 мая.
Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского является одним из старейших в России, основан в 1808 году. В нем в разные периоды играли Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Валентина Федотова и другие известные актеры. В основе репертуара — классические произведения русских и зарубежных авторов. На сцене поставлены практически все пьесы Александра Островского, жившего в Костромской губернии с 1867 года.