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Актеры костромского драмтеатра знакомят с русской классикой жителей Кувейта
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Актеры костромского драмтеатра знакомят с русской классикой жителей Кувейта 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Актеры театра Островского уехали на гастроли в Кувейт, куда их пригласило российское посольство, сообщает пресс-служба губернатора.
Именно в посольстве труппа покажет спектакль «Мир вашему дому», посвященный Великой Победе. А 4 мая актеры примут участие в акции «Бессмертный полк» в столице — Эль-Кувейте.
Кроме того, костромичи приготовили гала-представление, которое состоится на сцене национального театра Кувейта. Они познакомят зрителей с русской классикой. Будут показаны фрагменты спектаклей «Снегурочка» «Женитьба Белугина», «Дядюшкин сон», «Ревизор», «Капитанская дочка».
Жители Кувейта увидят в исполнении наших актеров спектакли «Двенадцатая ночь», «Пигмалион» и «Стакан воды», посетят выставку театральных костюмов.
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