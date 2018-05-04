Актеры костромского драмтеатра знакомят с русской классикой жителей Кувейта

Актеры театра Островского уехали на гастроли в Кувейт, куда их пригласило российское посольство, сообщает пресс-служба губернатора.

Именно в посольстве труппа покажет спектакль «Мир вашему дому», посвященный Великой Победе. А 4 мая актеры примут участие в акции «Бессмертный полк» в столице — Эль-Кувейте.

Кроме того, костромичи приготовили гала-представление, которое состоится на сцене национального театра Кувейта. Они познакомят зрителей с русской классикой. Будут показаны фрагменты спектаклей «Снегурочка» «Женитьба Белугина», «Дядюшкин сон», «Ревизор», «Капитанская дочка».

Жители Кувейта увидят в исполнении наших актеров спектакли «Двенадцатая ночь», «Пигмалион» и «Стакан воды», посетят выставку театральных костюмов.