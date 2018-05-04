Главные события Москвы с 4 по 10 мая

Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших дней. Не пропустите самое «вкусное»!

4 мая, пятница

В пространстве Space дизайн-завода «Флакон» пройдет первый благотворительный фестиваль в поддержку социального хип-хопа «Соцхипхопфест 2018». Задача мероприятия — представить хип-хоп культуру с точки зрения науки, образования и социально полезной деятельности. Хедлайнер события — художник Carlos Mare139 Rodriguez из Нью-Йорка. Ожидается выступление детей из благотворительного проекта #хипхопсоцликбез, организованного «Hip Hop Союзом» совместно с ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи», контест по брейк-дансу, скетч-баттл и граффити джем и многое другое.

5 мая, суббота

В СК «Олимпийский» пройдет бойцовский турнир «ACB 86». Событие подобного масштаба проходило в России более 7 лет при участии легендарного Федора Емельяненко . На этот раз анонсированы два главных поединка Марат Балаев против Юсуфа Раисова и Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устармагомеда Гаджидаудова. Всего зрители увидят тринадцать поединков, среди которых четыре титульных противостояния.

5 и 6 мая в Adrenaline Stadium будет продолжать работу Московский Фестиваль Татуировки, который проводят создатели легендарного Санкт-Петербургского Фестиваля Татуировки. Это старейший российский тату фестиваль, проводимый с 2002 года. Он каждый год объединяет татуировщиков, татуированных и тех, кому близок дух тату-культуры. Здесь встречаются имена с мировым именем и те, только познающие искусство создание тату, те, кто расписал себе все тело, и те, кто только выбирает мастера для нанесения самого первого изображения.

6 мая, воскресенье

В Перовском парке пройдет спортивный праздник «Веселые старты». Сторонники здорового образа жизни смогут узнать о спортивных традициях предвоенной эпохи, попытаться сдать нормативы ГТО. Желающие смогут поучаствовать в «Веселых стартах», попрыгать через обручи или сразиться в беге в мешке. Дети и подростки смогут поиграть в мини-футбол. А на летней сцене пройдут концерты артистов и музыкантов. Вход свободный.

7 мая, понедельник

В театре «Школа современной пьесы» покажут постановку «Записки нетрезвого человека». Как говорят создатели, это диалог в метафизической парадной, между прошлым и будущем, в ненастоящем настоящем. Это ирония и грусть о знакомых до боли и до детских ознобов истинах, диалоги умудренных жизнью людей о прошлом, настоящем и будущем. О глобальностях и частностях, крупных мазках истории и крошечных бытовых нюансах, делающие русского человека русским, с его большой медвежьей душой, глядящей на мир глазами ребенка.

8 мая, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль «Даешь Шекспира!». Ночью обитатели подземного перехода воплотят в жизнь нетленную фразу классика: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры!». Даже бомжи превратятся в героев пьесы Шекспира «Два веронца». В этой комедии переплелась речь улиц, высокий шекспировский слог и истории одиночества и любви.

9 мая, среда

9 мая столица будет праздновать День Победы. Сначала состоится традиционный Парад Победы на Красной площади, затем пройдет акция «Бессмертный полк». А вечером отгремит праздничный салют. В этот день в разных местах города пройдет множество других праздничных мероприятий. Полный список и расписание вы можете посмотреть на официальном сайте мэра Москвы (https://www.mos.ru/news/item/23815073/).

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль «Сын полка» по знаменитому произведению Валентина Катаева . Мальчик, который в войну потерял всех своих родных, обрел вторую семью в полку разведчиков. Зрители увидят трогательные и драматические взаимоотношения героя Вани с капитаном Енакиевым и суровым ефрейтором Биденко. Фоном станет музыка Александра Флярковского, созвучная песням военных лет. В финале на экране транслируются кадры праздничного парада на Красной площади 1945 года, которые чередуются с кадрами, запечатлевшими сегодняшние лица ветеранов Великой Отечественной войны.

В «Yota Arena» выступит проект вокалиста Маркуса Мейна «M. I. N. E». Голос Маркуса знаком любителям электроники восьмидесятых по песням «The Great Commandment», «Love is a Shield» и многим другим, а в роли концертных музыкантов выступает состав немецкой группы Camouflage. В программе — новын песни и проверенные временем хиты Camouflage. Специальный гость — Дэниэль Майер с лайв-сетом проекта DSTR.

10 мая, четверг

В «ГлавClub Green Concert» выступит группа «Монгол Шуудан», которая отметит 25-летие альбома «Собачья чушь». Коллектив наиболее известен песней «Москва» на стихи Сергея Есенина . Первый концерт состоялся в далеком 1989 году, а сейчас в активе у музыкантов уже четырнадцать альбомов, крайняя — «Инстинкт агрессивности». Поклонникам стоит ожидать как светлой ностальгии, так и относительно свежий материал.

В кино выходит приключенческая комедия «Такси 5». Неуклюжий экс-комиссар Жибер, ставший мэром Марселя, поручает Сильвану Маро изловить банду итальянцев, промышляющих на автомобилях Ferrari. Бывалый Маро объединяет усилия с племянником Даниэля, героя предыдущих частей франшизы. Ему-то и досталось то самое такси.