Ещё
Приморский краевой театр молодёжи покажет горожанам спектакль «Крах»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест: помните ли вы фильм "Девчата"
Тест: помните ли вы фильм "Девчата"

Приморский краевой театр молодёжи покажет горожанам спектакль «Крах» 

Prim.News 1 час назад
Он приурочен к 150-летию со Дня рождения Максима Горького.
[See image gallery at prim.news]
Во Владивостоке, 6 мая, на сцене Приморского краевого театра молодежи пройдёт спектакль «Крах» по пьесе «Васса Железнова», который приурочен к празднованию 150-летия со Дня рождения Максима Горького.
«В центре сюжета личная драма умной и расчетливой женщины — Вассы Железновой, владелицы крупной пароходной компании. Васса, несмотря на силу своего характера, глубоко страдает. Она любит своих детей, но понимает, что её дети — неудачники. Сын, Федор, наследник миллионного бизнеса тяжело болен и умирает за границей. Дочери не от мира сего. Брат — нахлебник и мот. Мужа, замешанного в совращении несовершеннолетней девочки, ожидает суд. Умудренная жестоким жизненным опытом, она не может не осознавать ничтожества и никчемности окружающих ее людей. Пытаясь спасти честь семьи, Васса идет на преступление… Неожиданно из-за границы приезжает Рашель Топаз, невестка Вассы, беглая революционерка, которую разыскивает полиция… Ее цель — забрать сына Колю, внука Вассы — основного наследника, которому бабушка собирается передать компанию», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Театра молодёжи.
Начало спектакля в 18:30. Телефон для справок: (4232) 241-11-78, 226-06-49.
Prim.News: последние новости
Несовершеннолетних следственно-арестованных в Приморье будут приобщать к русской культуре Исследователь танца Валентин Цзин выступит во Владивостоке с DJ-сетом и перформансом Пянсе во Владивостоке подорожало до 70 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
«Собибор»: важная историческая правда
10 звезд, которые выросли в нищете4
Видео
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение