Приморский краевой театр молодёжи покажет горожанам спектакль «Крах»

Он приурочен к 150-летию со Дня рождения Максима Горького.

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Во Владивостоке, 6 мая, на сцене Приморского краевого театра молодежи пройдёт спектакль «Крах» по пьесе «Васса Железнова», который приурочен к празднованию 150-летия со Дня рождения Максима Горького.

«В центре сюжета личная драма умной и расчетливой женщины — Вассы Железновой, владелицы крупной пароходной компании. Васса, несмотря на силу своего характера, глубоко страдает. Она любит своих детей, но понимает, что её дети — неудачники. Сын, Федор, наследник миллионного бизнеса тяжело болен и умирает за границей. Дочери не от мира сего. Брат — нахлебник и мот. Мужа, замешанного в совращении несовершеннолетней девочки, ожидает суд. Умудренная жестоким жизненным опытом, она не может не осознавать ничтожества и никчемности окружающих ее людей. Пытаясь спасти честь семьи, Васса идет на преступление… Неожиданно из-за границы приезжает Рашель Топаз, невестка Вассы, беглая революционерка, которую разыскивает полиция… Ее цель — забрать сына Колю, внука Вассы — основного наследника, которому бабушка собирается передать компанию», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Театра молодёжи.

Начало спектакля в 18:30. Телефон для справок: (4232) 241-11-78, 226-06-49.