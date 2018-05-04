Выпускник оренбургского колледжа искусств покорил Брюссель

Оренбуржец вышел в полуфинал музыкального конкурса в Брюсселе. Заключительный этап творческого состязания пройдет 12 мая.

Тенор Антон Кузенок из Оренбурга стал полуфиналистом международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который проходит сейчас в Германии.

Выпускник музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств им. Л.и М. Ростроповичей вышел в полуфинал престижного конкурса в Брюсселе. Примечательно, что в числе 24 полуфиналистов оказался только один представитель России — оренбуржец Антон Кузенок.

Антон Кузенок — экс-солист хора мальчиков специальной музыкальной школы при Оренбургском государственном институте искусств, выпускник музыкального колледжа творческого вуза и Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова. Сейчас Кузенок — солист Самарского академического театра оперы и балета.