Выпускник оренбургского колледжа искусств покорил Брюссель 

Оренбуржец вышел в полуфинал музыкального конкурса в Брюсселе. Заключительный этап творческого состязания пройдет 12 мая.
Тенор Антон Кузенок из Оренбурга стал полуфиналистом международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который проходит сейчас в Германии.
Выпускник музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств им. Л.и М. Ростроповичей вышел в полуфинал престижного конкурса в Брюсселе. Примечательно, что в числе 24 полуфиналистов оказался только один представитель России — оренбуржец Антон Кузенок.
Всего для участия в конкурсе отобрали 64 сильнейших певцов из 22 стран мира. На начальном этапе честь России отстаивали 5 вокалистов: Светлана Москаленко, Зоя Петрова, Екатерина Романова, Дарья Сальникова и Антон Кузенок. В полуфинал прошел только последний.
Антон Кузенок — экс-солист хора мальчиков специальной музыкальной школы при Оренбургском государственном институте искусств, выпускник музыкального колледжа творческого вуза и Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова. Сейчас Кузенок — солист Самарского академического театра оперы и балета.
Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы считается одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс стал ежегодно собирать музыкантов со всего мира по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение, композиция. Музыканты из России становились его лауреатами дважды: в 1937 году главная награда досталась скрипачу Давиду Ойстраху, а в 1951 году — Леониду Когану.