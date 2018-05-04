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6 мая в Выставочном Зале Музея Зеленограда прозвучит «История одного колокола».
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6 мая в Выставочном Зале Музея Зеленограда прозвучит «История одного колокола». 

Управа района Крюково 46 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Сказку протоиерея Николая Агафонова преобразил в кукольный спектакль друг Музея, член Российского союза писателей Максим Юрьевич Терехов.
Этот спектакль очень необычен. Он опирается на традицию Рождественского вертепного театра: используется двухъярусная конструкция и статичные фигуры и декорации.
Действие происходит на нижней и верхней сцене. Причем все фигуры и декорации сделаны автором спектакля вручную. Спектакль затрагивает темы жизненного пути и призвания, семьи, исторического пути России (революция, Великая Отечественная война) и многие другие. Гости также узнают историю одного необычного зеленоградского колокола.
Вход свободный.6+
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