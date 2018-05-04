6 мая в Выставочном Зале Музея Зеленограда прозвучит «История одного колокола».

Сказку протоиерея Николая Агафонова преобразил в кукольный спектакль друг Музея, член Российского союза писателей Максим Юрьевич Терехов.

Этот спектакль очень необычен. Он опирается на традицию Рождественского вертепного театра: используется двухъярусная конструкция и статичные фигуры и декорации.

Действие происходит на нижней и верхней сцене. Причем все фигуры и декорации сделаны автором спектакля вручную. Спектакль затрагивает темы жизненного пути и призвания, семьи, исторического пути России (революция, Великая Отечественная война) и многие другие. Гости также узнают историю одного необычного зеленоградского колокола.

Вход свободный.6+