Большой дрифт и последний домашний большой футбол

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.

На бал!

Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»:

5 мая, 15.00 — Молодёжный весенний бал цветов (16+)

В театр!

Хабаровский краевой театр драмы:

Гастроли театра имени Вахтангова:

5-6 мая, 18.00 — Спектакль «Медея» (16+)

Хабаровский краевой музыкальный театр:

Гастроли театра имени Вахтангова:

5-6 мая, 18.00 — Спектакль «Дядя Ваня» (16+)

Триада

5 мая, 18.00 — Спектакль «Дворюги» (12+)

6 мая, 18.00 — Спектакль «Романс о влюблённых» (16+)

Театр юного зрителя:

5 мая, 10.00, 12.00 — Театрализованный концерт «Уроки памяти» (12+)

5-6 мая, 18.00 — Квартирник «Песни, которые хочется петь» (12+)

6 мая, 16.00 — Лекция «Театр на Дальнем Востоке времён войны» (16+)

Театр кукол:

5 мая, 11.00, 13.00 — Сказка «Ещё раз о Красной шапочки» (0+)

5 мая, 16.00 — Сказка-игра «Заинька» (0+)

На концерт!

Хабаровский краевой музыкальный театр:

5 мая, 15.00 — Концерт «Листая памяти страницы» (6+)

5 мая, 17.00 — Владимир Будников. Вечер фортепианной музыки «Сокровищница романтизма» (6+)

Дворец культуры профсоюзов:

6 мая, 15.15 — Кубок ДФО по народным танцам (6+)

В библиотеку!

Детская библиотека им. Наволочкина:

6 мая, 15.00 — Вечер-воспоминание «Мотивы военной лирики» (16+)

На стадион!

Стадион им. Ленина:

5 мая, 15.00 — Первенство России по футболу среди молодёжных команд Премьер-лиги. «СКА-Хабаровск-М» — ФК «Краснодар-М»

5 мая, 18.00 — Чемпионат России. Премьер-лига. «СКА-Хабаровск» — ФК «Краснодар»

6 мая, 11.00 — Пробег «Эстафета Победы»

Парковка арены «Ерофей»:

5-6 мая, 13.00. Открытие дрифт-сезона в Хабаровске. Чемпионат «DRIFT DAY».

В первый день участники соревнований пройдут квалификацию, парные заезды — 6 мая.

Вход для зрителей свободный.

Краевой центр развития хоккея:

5-6 мая, 12.00 — Открытый краевой детский турнир по хоккею «Кубок Победы»

Стадион «Энергия»:

5-6 мая, 10.00 — Всероссийские соревнования по бейсболу