Большой дрифт и последний домашний большой футбол 

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.
На бал!
Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»:
5 мая, 15.00 — Молодёжный весенний бал цветов (16+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы:
Гастроли театра имени Вахтангова:
5-6 мая, 18.00 — Спектакль «Медея» (16+)
Хабаровский краевой музыкальный театр:
Гастроли театра имени Вахтангова:
5-6 мая, 18.00 — Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
Триада
5 мая, 18.00 — Спектакль «Дворюги» (12+)
6 мая, 18.00 — Спектакль «Романс о влюблённых» (16+)
Театр юного зрителя:
5 мая, 10.00, 12.00 — Театрализованный концерт «Уроки памяти» (12+)
5-6 мая, 18.00 — Квартирник «Песни, которые хочется петь» (12+)
6 мая, 16.00 — Лекция «Театр на Дальнем Востоке времён войны» (16+)
Театр кукол:
5 мая, 11.00, 13.00 — Сказка «Ещё раз о Красной шапочки» (0+)
5 мая, 16.00 — Сказка-игра «Заинька» (0+)
На концерт!
Хабаровский краевой музыкальный театр:
5 мая, 15.00 — Концерт «Листая памяти страницы» (6+)
5 мая, 17.00 — Владимир Будников. Вечер фортепианной музыки «Сокровищница романтизма» (6+)
Дворец культуры профсоюзов:
6 мая, 15.15 — Кубок ДФО по народным танцам (6+)
В библиотеку!
Детская библиотека им. Наволочкина:
6 мая, 15.00 — Вечер-воспоминание «Мотивы военной лирики» (16+)
На стадион!
Стадион им. Ленина:
5 мая, 15.00 — Первенство России по футболу среди молодёжных команд Премьер-лиги. «СКА-Хабаровск-М» — ФК «Краснодар-М»
5 мая, 18.00 — Чемпионат России. Премьер-лига. «СКА-Хабаровск» — ФК «Краснодар»
6 мая, 11.00 — Пробег «Эстафета Победы»
Парковка арены «Ерофей»:
5-6 мая, 13.00. Открытие дрифт-сезона в Хабаровске. Чемпионат «DRIFT DAY».
В первый день участники соревнований пройдут квалификацию, парные заезды — 6 мая.
Вход для зрителей свободный.
Краевой центр развития хоккея:
5-6 мая, 12.00 — Открытый краевой детский турнир по хоккею «Кубок Победы»
Стадион «Энергия»:
5-6 мая, 10.00 — Всероссийские соревнования по бейсболу