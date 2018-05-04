Актриса Анжелика Волчкова: личная жизнь

8 апреля 2018 года ушла из жизни талантливая актриса Анжелика Волчкова . Она была ведущей театральной и заслуженной артисткой России. В статье рассажем все о личной жизни актрисы Анжелики Волчковой и о ее лирических и музыкальных ролей.

Немного биографии

Анжелика родилась 10 сентября 1970 года в старинном российском городе Пензе. С раннего детства у девочки стали проявляться незаурядные актерские способности. Она была одаренной вокалисткой и впоследствии стала заниматься профессиональным балетом. Девушка закончила театральный факультет в Саратове и даже стала выпускницей ВГИКа.

С 1998 года служила в одном из московских театров. Очень любила играть лирические и музыкальные роли в спектаклях и мелодрамах. Дебютом Анжелики в кино стала роль Сабины в сериале «Возвращение Мухтара — 1». У артистки было много разноплановых ролей, среди которых наиболее запомнились зрителю такие как «Любить нельзя забыть», «Громовы. Дом надежды» и другие.

Последней ролью Волчковой в кино стала роль менеджера из ситкома «Лондонград». Актриса больше любила театр, чем кино. Именно театральной жизни она отдала все свои годы.

Личная жизнь

У Волчковой осталась дочь, выпускница 11 класса, Анастасия. Что касаемо личной жизни талантливой актрисы Анжелики Геннадьевны Волчковой, то она старалась не афишировать ее. У артистки были супружеские отношения с тележурналистом Сергеем Кощеевым . Именно ему впоследствии присылали соболезнования друзья и коллеги в связи с утратой любимого человека.

Артистке приписывали романтические отношения с актером и коллегой по театру Грегори-Саидом Баговым.

Однако официально подтвердить эту информацию никто не смог. Как ни хотелось бы журналистам найти близкую связь между этими людьми, но коллеги по цеху были просто друзьями.

Болезнь

В конце 2016 года российские СМИ сообщили, что Анжелику Волчкову срочно доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. У артистки был рак желудка. До 2016 года она проходила химиотерапию, лечилась в отечественных и заграничных клиниках. Врачи провели полное обследование и назначили медикаментозное лечение. Волчкова попросила врачей не озвучивать публике свой диагноз. Медиками было назначено длительное лечение и последующая реабилитация.

Поклонники звезды писали в комментариях в социальных сетях под новостями о заболевании их любимицы, что желают скорейшего выздоровления талантливой диве.

Актриса должна была получить еще одно звание — народная артистка. Но после прохождения всех формальностей, Волчкова отказалась от него. Она была крайне скромной в личной и театральной жизни. Популярная актриса Анжелика Волчкова тогда сказала, что это звание ей больше не нужно. Когда коллеги изумленно спросили, что происходит, артистка сказала, что если она его получит, то в скором времени ее не станет.

Волчкова сыграла свой последний спектакль «Шинель» по произведению Николая Гоголя . Уже тогда артистке было тяжело выходить на сцену, но она блистательно доиграла свою роль. Анжелика до последнего не покидала сцены любимого театра «Школы современной пьесы».

Смерть

Как говорят, коллеги заслуженная артистка предчувствовала свой скорый уход. Все, кто знал Волчкову, отзываются о ней одинаково: «Это самый добропорядочный, высоконравственный человек, которого мы знали. Она была искренней и нереально талантливой. Уход Анжелики стал для нас всех ударом. Это огромная потеря для нашего театра. У нас не стало нашего мотиватора».

Несмотря на то что врачами была оказана посильная помощь и назначено лечение, артистки ночью 8 апреля не стало. Как стало известно позже, Волчкова безуспешно лечилась три года от онкологического заболевания. Ее близкая подруга, журналист Марина Зельцер поделилась со своими читателями в социальных сетях: «Не стало моей самой родной и искренней подруги. Она была моим мотиватором, очень красивой и честной. Всегда дарила нам надежду на лучшее, в то время когда сама постепенно угасала. Анжелика лечилась три с половиной года и после годовой ремиссии у нее наступил смертельный рецидив. Она ждала весну, когда ей станет лучше. Я не могу поверить. Наверное, до меня пока не дошло. И выреветься у меня пока не получилось.»

Сценическая и личная жизнь великолепной молодой актрисы Анжелики Волчковой оборвалась в канун церковного праздника Пасхи.

Прощание с пензенской актрисой состоялось 10 апреля, а захоронение тела провели на родине актрисы в Пензе. На похоронах маму Волчковой поддерживали под руки родные, а муж Сергей Кощеев как мог, успокаивал дочь Настю.

Родителям покойной пришлось особенно тяжело, ведь родители не должны хоронить своих детей. А Насте только исполнилось 16 лет и ей, как никогда, нужна сейчас мамина поддержка. Родителям Анжелике, равно как Сергею и Насте, придется научиться жить с невосполнимой утратой.