Ушел из жизни народный артист Карелии Юрий Андреев

С творчеством известного актёра, режиссёра, драматурга связано более полувека истории Театра кукол республики Карелия.

Театр кукол Республики Карелия, Союз театральных деятелей Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия с прискорбием сообщают, что 4 мая в 4:30 утра после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр, режиссёр, драматург театра кукол, народный артист Республики Карелия Юрий Иванович Андреев

С творчеством Юрия Ивановича Андреева связано более полувека истории Театра кукол Республики Карелия, множество театральных побед и заслуг.

Юрий Иванович Андреев родился 17 ноября 1936 года в селе Задорное, тогда входившем в состав Ленинградской области. В 1947 году семья Андреевых переехала в Карелию, и в 1953 году после окончания Шуйской семилетней школу Юрий Андреев был принят на работу в Петрозаводский театр кукол в качестве артиста-кукловода.

Юрий Андреев проработал в театре кукол более пятидесяти пяти лет, и на протяжении сорока лет был одним из ведущих артистов труппы. За время работы он создал около четырёхсот самых различных театральных образов, причём часто играл в одном спектакле по несколько ролей. Среди лучших ролей Юрия Андреева такие, как Люциус в «Чертовой мельнице», Адам в «Божественной комедии», Старуха Лоухи в спектакле «Колдунья Лоухи», Водяной в спектакле «Карельский сувенир», Иван и Обломов в спектакле «До третьих петухов», Емеля в спектакле «По щучьему велению», Лоухи и Вяйнямёйнен в спектакле «Картины „Калевалы“» и многие-многие другие. Как актёр Юрий Андреев высокопрофессионально работал с куклой: кукла у него действительно оживала, артист доводил свою технику до совершенства. Его уникальную по своей точности работу кукольника неоднократно отмечали приезжие критики.

В 1965 году Юрий Иванович Андреев окончил Высшие режиссерские курсы Государственного института театрального искусства в Москве по специальности «режиссёр театра кукол» у мастера Сергея Владимировича Образцова . Режиссерская деятельность Юрия Ивановича Андреева началась в 1964 году с дипломной работы «Вредный витамин» по пьесе Ю. Елисеева. Этот спектакль долгие годы занимал почётное место в репертуаре театра. Всего за время работы Юрий Андреев поставил более пятидесяти спектаклей. Их названия у всех на слуху у многих поколений зрителей Петрозаводского театра кукол: «Царевна-лягушка», «Парень ― Ольховая Чурка», «Иван ― крестьянский сын» Б. Сударушкина, «Конек-Горбунок», «Голубая важенка», «Машенька и Медведь», «Кошкин дом», «РВС», «Золушка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и многие-многие другие.

Став режиссёром-кукольником, Юрий Андреев параллельно стал и драматургом театра кукол. С его творчеством связана особая страница в развитии театра — появление спектаклей по карельским сказкам и по эпосу «Калевала»: «Парень — Ольховая Чурка» и «Голубая важенка», «Колдунья Лоухи» и «Картины „Калевалы“». Этих этапных для театра спектаклей не было бы, если бы не было в труппе Юрия Андреева. И даже постановка знаменитого «Карельского сувенира» М. М. Королёвым не состоялась бы, не напиши Юрий Андреев инсценировку. Спектакль «Карельский сувенир» прославил наш театр в 1974 году в Финляндии, а в 1982 году в ГДР. Это было время творческого рассвета и актёра, и театра.

Смысл жизни Юрия Андреева всегда был в театре кукол, он буквально жил творчеством. Очень старательный, ответственный, щепетильный, он всегда был готов всё взвалить на себя. Играл в спектаклях по 4-5 ролей — особенно в тех, которые ставил сам.

С 1981 по 1991 года Юрий Иванович Андреев был главным режиссером театра. Практически все поставленные им спектакли долгие годы были востребованы зрителями, а некоторые сохраняются в активном репертуаре театра до сих пор!

Юрий Андреев многократно выезжал на гастроли, побывал во многих населенных пунктах Карелии, городах России и ближнего зарубежья, Финляндии, Германии, Швеции. И где бы ни показывал он свое актерское и режиссерское искусство, критики и театральная общественность неизменно отмечали его профессионализм, яркую индивидуальность и несомненный талант.

Юрий Андреев был членом Международной организации кукольников UNIMA с 1979 года, был награждён знаком «Отличник работы Министерства культуры СССР». Вклад Юрия Ивановича Андреева в развитие театрального искусства Карелии отмечен Почетными званиями «Заслуженный артист КАССР» (1965) и «Народный артист КАССР» (1986). В 1971 году Юрий Андреев стал автором книги «Наш театр кукол», изданной в Петрозаводске. Это одно из немногих изданий, сохранивших живую историю карельского театра кукол.

После выхода на пенсию в 1994 году Юрий Иванович Андреев более пятнадцати лет продолжал активно участвовать в жизни театра, разово работать во многих текущих спектаклях. Многие годы Юрий Иванович был организатором, вдохновителем, руководителем и консультантом детской театральной студии «Синяя птица» на станции Шуйской.

Театральное искусство Республики Карелия понесло невосполнимую утрату. Юрий Иванович Андреев был хранителем театральных традиций Театра кукол Республики Карелия, его легендой и историей. О времени прощания с актёром будет объявлено дополнительно.