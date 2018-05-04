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Концерт группы Therr Maitz и спектакль мастерской Д. Брусникина пройдут в «День без турникетов» 12 мая
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Концерт группы Therr Maitz и спектакль мастерской Д. Брусникина пройдут в «День без турникетов» 12 мая 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Концерт группы Therr Maitz и спектакль мастерской Дмитрия Брусникина состоятся 12 мая на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) в рамках городской акции «День без турникетов». Об этом журналистам сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
«Мы хотим провести концерт известной группы Therr Maitz на одном из предприятий, также пройдет спектакль мастерской Д. Брусникина. Часть билетов будет разыграна через портал «Активный гражданин». На концерт будут приглашены лучшие молодые специалисты московских предприятий», — сказал А. Фурсин.
Режиссер мастерской Д. Брусникина Сергей Щедрин добавил, что театральное представление, которое смогут увидеть горожане, будет состоять из двух спектаклей. «Очень важно популяризировать профессии людей, которые работают руками, это будущее страны, ее экономики. Спектакль, который пройдет во ВНИИМЕТМАШ, представляет собой коллаж из спектаклей „Это тоже я“ и „Транссиб“, — сказал С. Щедрин.
Как ранее сообщалось, экскурсии на заводе будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, артистами и спортсменами, в том числе с телеведущими Антоном Комоловым и Туттой Ларсен и олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной.
Столичные власти ожидают, что городские предприятия в рамках ближайшей акции посетят около 7 тыс. человек. Экскурсии в этот раз пройдут 11 и 12 мая более чем на 50 производственных площадках, среди которых — кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“, компания Coca-Cola, технопарки „Нагатино“, „Строгино“, „Мосгормаш“, технополис „Москва“ и другие.
»День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день. Планируется, что «День без турникетов» будет проводиться ежеквартально. Предполагается, что всего в 2018 г. в акции примет участие более 50 тыс. человек.
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