Птица Феникс по имени Феликс. На Малой сцене омского ТЮЗа премьера

Сегодня, 4 мая, в омском ТЮЗе премьера — «Возвращение домой» режиссёра и исполнителя главной роли Максима Пешина . Спектакль по пьесе «Птица Феникс возвращается домой» рождённой в Омске екатеринбурженки Ярославы Пулинович получился, возможно, даже более глубоким, чем задумывала его автор.

Казалось бы, просто сказка. Живёт себе на обычном екатеринбургском чердаке котёнок по имени Тося (Вероника Крыских), которая не умеет ловить ни мышей, ни птиц, поэтому питается тем, что приносит ей сердобольная бабушка-соседка. Но Тося очень сильно хочет стать звездой и уверена в своих великолепных музыкальных способностях! Просто у неё нет шанса в этой провинции: будь она хотя бы москвичкой, её талант наверняка оценили профессионалы.

Шанс для котёнка?

И вот судьба даёт серому котёнку шанс: на её чердак залетает птица Феникс (Максим Пешин). Большой, сильный, красивый и… смертельно уставший от своей вечной жизни, он прочёл в старых книгах, что раз в 10 тысяч лет Солнце сияет так ярко, что может сжечь даже бессмертного Феникса по имени Феликс. Он выбирает кратчайший путь навстречу светилу — из Марокко, но тут в его планы вмешивается Тося. Она буквально силой заставляет крылатого пока ещё недруга лететь в Москву, где её, разумеется, едва не продают на шкуру скорняку и где она не находит признания.

Затем будут Париж и Лондон, где Тося наконец осуществит свою мечту и станет-таки звездой, но едва не потеряет самого главного — друга Феликса.

Кто был чьим шансом? Феликс, который помог Тосе увидеть мир, или Тося, возродившая в тысячелетнем гиганте интерес к жизни? Недаром в омской постановке спектакль называется не по пьесе «Птица Феникс возвращается домой», а просто — «Возвращение домой».

«Жанр самой Ярославой Пулинович определён как сказка, — говорит режиссёр спектакля Максим Пешин. — Мы бы его назвали философской притчей. По крайней мере, нам бы хотелось, чтобы получилась притча. Поэтому и возрастной ценз мы увеличили до 16+. На наш взгляд, этот спектакль всё-таки предназначен для подростков лет с 14-ти ну и для взрослых, конечно».

… где куклы так похожи на людей

Интересно, что режиссёр не стал делать спектакль костюмированным — персонажи очень похожи на людей, разве что пластика выдает звериные или птичьи повадки. Прекрасный ансамбль попугайчиков очень напоминает человеческие пары, где жена постоянно «долбит» мужа; великолепный ансамбль молодого заносчивого орла и Матильды, ещё одного давно живущего Феникса, также вызывает ассоциации у зрителей со звёздами российской эстрады.

Все актёры очень органичны в своих ролях, а интерактивные декорации прекрасно их дополняют, превращая помост, стул и балкон с лестницей то в российский чердак, то в звёздное небо, то в шикарную квартиру Матильды, то в московскую подворотню. На наш взгляд, очередной эскиз ТЮЗа вырос в хорошую самостоятельную пьесу, и отрадно, что их в репертуаре театра становится всё больше.