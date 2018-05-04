Курсанты ВИПЭ презентовали спектакль о победных днях Великой Отечественной войны

Вологодские ветераны стали первыми зрителями спектакля о победных днях Великой Отечественной войны. Премьеру подготовили курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН России

В музыкально-театральной постановке участвовали артисты молодежного экспериментального патриотического театра института. Они рассказали о победных днях весны 1945 года, о поддержке советских солдат женской концертной бригадой, которая отправилась в конце войны в Берлин. Со сцены курсанты исполнили добрые и душевные песни, озорные частушки, животрепещущие стихи, станцевали вальс.

«Мы попытались воссоздать атмосферу, которая царила в Берлине, когда советские солдаты узнали о долгожданной капитуляции Германии. В этом году мы открыли много новых талантов среди курсантов — в вокале и в театре. Была проделана огромная работа по подготовке видеоматериала, подбору музыки, изготовлению декораций и костюмов, все продумывалось до мелочей», — пояснил режиссер постановки Борис Чирьев.

Стоит отметить, что в театральных постановках на военную тему курсанты ВИПЭ участвуют ежегодно. Так, в прошлом году ее посвятили трагическим событиям блокады Ленинграда.