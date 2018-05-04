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В школе-интернате №30 прошел фестиваль военно-патриотической песни
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В школе-интернате №30 прошел фестиваль военно-патриотической песни 

Управа района Сокольники 43 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
Участниками восьмого ежегодного открытого межрайонного фестиваля «Я помню! Я горжусь» стали воспитанники пятнадцати образовательных учреждений. Площадкой для проведения мероприятия стала СКОШИ №30.
Как уточнили в школе-интернате №30, в этом году фестиваль был посвящен 75-летию Сталинградской битвы. Все номера была переполнены состраданием и гордостью за великую победу. Особенную атмосферу фестивалю придали ведущие Сорокина Е. А. и Сульдина М. Н., которые своим мастерством приковали внимание зрителей к сцене.
Участие в фестивале в 2018 году приняли специальные (коррекционные) школы столицы и общеобразовательные школы ВАО, в том числе районные школы №№ 1404, 1530. В будущем году музыкально-патриотический фестиваль вновь откроет свои двери для юных дарований.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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