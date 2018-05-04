«Текст» Глуховского, Kamchatka и «Орфические игры»: главные театральные премьеры мая

"Текст" Неожиданная премьера в театре Ермоловой: Максим Диденко ставит спектакль по Дмитрию Глуховскому в жанре кибернуар — эксперимент на стыке надрывного французского и американского кино пятидесятых и романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, где царит атмосфера недоверия, разочарования и циничный фатализм.

Студент-филолог возвращается в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, телефон стал вторым «я» человека. На сцене этот гаджет станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами.

Художник Галя Солодовникова придумала пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, позволяющих совмещать проекционное изображение с живым планом: металлические сетки, люди, пронизанные яркими лучами прожекторов, дрон, в полете снимающий все происходящее, эстетика московских спальных районов и обратная сторона фасадов.

По словам Диденко, «Текст» — отражение современной России и сегодняшнего мира: несбалансированного, противоречивого, многослойного, но все же не безнадежного.

Когда: 15, 16 мая Где: Театр Ермоловой

"Орфические игры. Панк-макраме" Электротеатр «Станиславский» представит необычную премьеру — новопроцессуальный проект Бориса Юхананова на основе мифа об Орфее, текстов Жана Ануя и Жана Кокто . Это, пожалуй, самая подробная информация на сегодня, о проекте неизвестно практически ничего, кроме того, что в нем задействована практически вся труппа театра — около 100 актеров.

Если «Золотой осел» Юхананова располагался в разомкнутом пространстве работы, то «Орфические игры» находится в разомкнутом пространстве мифа.

В этом проекте все не просто так: и само название «панк-макраме», и сюрреализм Кокто, и восемь строгих математическо-практических формул из «Википедии» в анонсе спектаклей. А вот что все это значит — предстоит разгадать зрителям.

Когда: 15 мая — 20 мая Где: Электротеатр «Станиславский»

ETIQUETTE/Этикет Очередной приятный сюрприз от импресарио и создателя проектов Remote Moscow, Cargo, «Кандидат» и других экспериментальных спектаклей Федора Елютина — на этот раз на Даниловском рынке.

Совместно с театральной компанией Rotozaza и Новой сценой Александринского театра Елютин запускает проект «Этикет».

Вы сидите за столиком кафе, напротив вас — второй зритель, а на столе несколько предметов и две пары наушников. Вы надеваете наушники и встречаетесь с третьим участником действия — вашим проводником. Неизвестный голос в течение 30 минут будет подсказывать, что говорить, делать и как использовать предметы на столе. Каждый спектакль — секрет двух зрителей, для окружающих все происходящее останется тайной.

"Этикет" исследует природу человеческого общения, трудности перевода мыслей в слова, зарождение доверия между людьми. Одни уверены, что «магия» спектакля работает только с незнакомцем, другие считают, что такой эксперимент лучше проходить со знакомым или близким человеком, чтобы лучше понять друг друга.

Когда: с 16 мая, показы: четверг — воскресенье с 18:00 до 21:00 Где: Даниловский рынок

"Две комнаты" Режиссер Евгений Кулагин , в прошлом году выпустивший в «Гоголь-центре» «Шекспира», постоянный соавтор Кирилла Серебренникова и ведущий хореограф театра ("Машина Мюллер", «Кафка») представит свой новый спектакль «Две комнаты» с Чулпан Хаматовой и Ингой Оболдиной в главных ролях.

Две женщины проживают один день накануне полного солнечного затмения. Они принимают гостей и выясняют отношения с мужчинами, родственниками и домашними животными. Их разделяет стена, но сближает общая радость, любовь, разочарование, ожидание, боль и надежда.

Смешные, трогательные, абсурдные и парадоксальные совпадения двух миров складываются в череду визуальных и хореографических фантазий.

Когда: 17, 18 мая Где: «Гоголь-центр»

"Баал" Эту пьесу, написанную в 1918 году молодым Брехтом — санитаром на фронте, на русском языке еще не ставили. Сам драматург переделывал ее несколько раз и оставил четыре версии. Специально для спектакля новый перевод пьесы сделал Александр Филипп-Чехов.

Баал — бог солнечного света, сотворитель мира, он талантлив и аморален: алкоголик, бабник, убийца. Он поэт, пренебрегающий социальными законами, его цель — независимость.

"Июльансамбль" (выпускники Мастерской Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ) вместе с постановочной командой исследовали время, когда написана пьеса «Баал», ранние стихотворения и прозу Брехта в попытках понять, кто сегодня для нас герой, подобный Баалу, может ли возникнуть в 2018 году такой герой и стоит ли свобода той цены, которую платят за нее вольнолюбивые люди.

Когда: 24 мая Где: ЦИМ "Я говорю, что люблю тебя" Владислав Насташев — номинант «Золотой маски» — известен московскому зрителю по спектаклям «Кузмин. Форель разбивает лед», «Митина любовь» в «Гоголь-центре».

"Я говорю, что люблю тебя" — его музыкальный перформанс. Наставшев исполнит известные советские песни в современной авторской аранжировке. У зрителей будет возможность станцевать на сооруженной в Новом Пространстве танцплощадке.

"Мне интересно то, как прошлое проявляется в настоящем. Изменчивость и постоянство времени. Мы пытаемся убежать от ужасов, происходивших в истории ХХ века, но в итоге странным образом получается, что опять к ним стремимся", — объяснил Наставшев.

Когда: 17 — 19, 24 — 26, 29 — 30 мая Где: Новое Пространство Театра Наций

Kamchatka Театр из Испании Kamchatka вновь приедет в Москву, чтобы показать завершение своей знаменитой театральной трилогии про историю мигрантов, путешествующих по миру в поисках лучшей жизни. Ранее театр привозил в Москву спектакль-инсталляцию Habitaculum ("Убежище") и сайт-спесифик спектакль Fugit ("Побег").

Kamchatka — это уличный cпектакль-променад. Восемь актеров в старых пальто с чемоданами в руках передвигаются по улицам города. Персонажи-мигранты наивны и любопытны, они ничего не знают о правилах и образе нашей жизни. В конечном итоге актеры превращаются в зеркало для зрителя, в котором отражается наше собственное поведение и отношение к приезжим и чужакам.

Спектакль покажут всего раз, место проведения держат в секрете и объявят только накануне.

Когда: 27 мая Где: объявят накануне спектакля

"Дачники"

Худрук собственной лаборатории в Школе драматического искусства, Александр Огарев представит знаменитую пьесу Максима Горького «Дачники» в виде «трактата-памфлета о собственной никчемности в стране, перманентно движущейся к катастрофе». Спектакль, приуроченный 150-летию Максима Горького, — современная версия пьесы.

Давняя традиция русских интеллигентов проводить летнее время в естественной среде способствует не только успокоению нервов, но и освобождению мыслей, чувств, возобновляет ощущение связи с исконным, природным. Дачный воздух усиливает эмпатию не только к ближнему, но и обостряет внимание к проблемам общей этики, политики, всемирной справедливости, экологии, голода, вымирания животных и ко многому прочему.

Герои пьесы «Дачники» формулируют для себя высокие цели и наивно обнаруживают в себе бессилие их осуществить.

По словам создателей спектакля, горьковские юмор, желчь и даже злость к собственным героям необходимы сегодня как инъекция, прививка к таким страшным болезням, как равнодушие, цинизм, асоциальность.

Когда: 31 мая Где: Театр «Школа драматического искусства»