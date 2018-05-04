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Сургутский театр «Петрушка» получит сцену
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Сургутский театр «Петрушка» получит сцену 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вопрос о реконструкции здания для сургутского кукольного театра «Петрушка», похоже, сдвинулся с мертвой точки. Напомним, что три года назад по решению администрации города театру, который до этого не имел своего помещения, было передано здание бывшего кинотеатра «Аврора». Но, въехав в свой новый дом 1 июля 2015 года, «Петрушка» ни разу не дал в нем ни одного спектакля. Выяснилось, что помещение для показа фильмов не подходит для полноценной работы театра. Кроме того, здание, построенное в 1985 году, порядком обветшало и нуждается в капитальном ремонте. На сегодняшний день бывший кинозал используется только для репетиций и хранения декораций, все постановки — а их проходит 8 в месяц — актеры играют на площадке Сургутской филармонии.
Ориентировочно затраты на переделку могут составить от 350 до 600 млн рублей. В городском бюджете таких средств нет, поэтому в муниципалитете в течение всего этого времени искали инвестора, готового вложить деньги в искусство для детей. И, как сообщил председатель Комитета по культуре и туризму администрации Сургута Владимир Фризен, на данный момент такие желающие нашлись. «Данный объект у нас внесен в программу концессии на 2018 год. Есть те, кто заявился, то есть потенциальные концессионеры, с которыми было проведено несколько встреч, а в апреле прошло расширенное заседание рабочей группы. Надеемся, что следующая рабочая группа положит начало конкретным действиям — будет заключение концессионного соглашения, проработка деталей», — рассказал Владимир Фризен.
Театр уже подготовил техническое задание по переустройству внутренних помещений для полноценной работы театра. Нужно отметить, что ежегодно на спектакли «Петрушки» приходит порядка 50 тысяч зрителей.
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