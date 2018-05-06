Виктория Лопырева и Николай Басков открыли русский фестиваль в Дубае

Популярная ведущая Виктория Лопырева и «золотой голос России» Николай Басков наслаждаются обществом друг друга в солнечном Дубае на фестивале русской культуры «Матрешка». И пока отечественный исполнитель покоряет гостей мероприятия великолепным пением, хозяйка вечера — Лопырева, сражает всех окружающих мужчин наповал своей красотой.

Накануне в Дубае прошло торжественное открытие фестиваля русской культуры «Матрешка», инициатором организации которого стала Виктория Лопырева — невеста одного из самых завидных женихов в стране Николая Баскова. Эффектная блондинка успела за вечер сменить сразу несколько платьев, каждое из которых просто идеально «сидело» на ее стройной фигуре.

Изначально светская львица появилась перед гостями в длинном сияющем бежевом платье, которое не только подчеркивало ее шикарную грудь глубоким декольте, но и открывало спину. Завершающим штрихом сексуального образа знаменитости стал высокий разрез, открывающий публике длинные стройные ноги Виктории. Второй образ Лопыревой был значительно скромнее первого и явно больше пришелся по вкусу восточным гостям праздника. Длинное черное платье, дополненное эффектными массивными рукавами, преобразило Викторию из современной обольстительницы в некую матрону с картин эпохи Возрождения.