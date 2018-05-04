Спектакль «Дети войны» поставили и сыграли для ветеранов учителя и ученики школы №1324

Сценарий театрализованного представления, рассказывающего о том, как в годы войны дети встали на защиту Отечества рядом со взрослыми, написал учитель истории школы № 1324 Алексей Ганьшин.

Педагоги и школьники учебного корпуса «Сеченовский» образовательного комплекса № 1324 подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла театрализованную концертную программу, посвящённую 73-й годовщине Великой Победы. Свою постановку они посвятили детям военных лет. Во время войны они вместе со взрослыми всеми силами приближали Победу. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны; собирали на фронт тёплые вещи; выступали с концертами перед ранеными в госпиталях. Зрительный зал учебного корпуса «Сеченовский» стал на полтора часа окном во времени: заклеенные крест-накрест от бомбёжек окна, опустевшие улицы с разрушенными домами, и ни них — плакаты, предупреждающие об арт-обстрелах. Обрамление сцены было сделано в цветах Георгиевской ленточки, в знак того, что никто не забыт, и ничто не забыто.

«К этой встрече, к спектаклю, чтобы они не были формальными, учащиеся готовились не один день: обсуждали сценарий, смотрели документальные и художественные фильмы, рассказывали друг другу о членах семьи — участниках войны. Для оформления экспозиции использовали личные военные фотографии, вещи той поры, которые хранятся в семьях, посетили экскурсии в школьном музее. И вот она — встреча поколений! Пятьдесят три ученика и двенадцать учителей на одной сцене. Они вместе переживают боль, страдания и радость Победы. Самому младшему артисту-школьнику — семь лет», — рассказала о подготовке спектакля одна из его участниц — педагог Людмила Фролова.

В торжественной части с поздравлениями ветеранов выступил глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, председатель Совета ветеранов района Новогиреево Иосиф Антонов и депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Владимир Борисов

После спектакля минутой молчания почтили память погибших на войне и недавно ушедших ветеранов. Ветераны, не стыдясь, вытирали слёзы и благодарили ребят и учителей за такую светлую память. А дети дарили им цветы и поздравляли с приближающимся Днём Победы.