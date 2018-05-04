В Ханты-Мансийске пройдет «Добрый семейный фестиваль»

На площадке Ханты-Мансийского Театра кукол (ул. Мира, 15, Лангал) будут работать фотозоны, детские площадки, ярмарка изделий ручной работы и ярмарка second-hand детской одежды.

Организатором фестиваля выступает Яна Вознюк. Фестиваль из идеи воплотился в жизнь благодаря грантовой поддержке.

Яна Вознюк: «Идея фестиваля на самом деле возникла спонтанно. Я случайно наткнулась на информацию о том, что одна крупная компания оказывает поддержку социальным проектам. Я решила, что нужно воспользоваться этой возможностью. Мысль о семейном фестивале возникла как-то сама собой. У нас в городе проходит много развлекательных мероприятий, а именно для семейного досуга проходят редко, и в большинстве своем, участие в „активностях“ таких мероприятий платное».

По словам организатора, фестиваль удивит насыщенной программой, которая уже полностью сформирована. Количество желающих принять активное участие в программе фестиваля не уменьшается. Гостей фестиваля ждет сюрприз — каждая семья, посетившая фестиваль, получит подарок от организаторов.

«Я очень хочу, и приложу максимум усилий, чтобы пребывание на фестивале для каждого оставило только хорошие впечатления и эмоции!», — говорит Яна Вознюк.

Отметим, что Яна — активистка, которая с выходом в декрет открыла в себе множество талантов. Девушка шьет и постоянно участвует в городских акциях. «Пока мне удается совмещать семью, швейное хобби и мое новое увлечение — „Добрый семейный фестиваль“. Как говорится, тот, кто хочет, находит возможность, а кто не хочет — причину. Так, и в моем случае — я нахожу время на то, что мне интересно», — говорит Яна.