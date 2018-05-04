Ещё
Праздник танца «Летящая грация» прошел в Бибиреве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздник танца «Летящая грация» прошел в Бибиреве 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На сцене театрально-концертного зала «На Лескова» в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел грандиозный праздник балета танцевального коллектива «Фуэте» под названием «Летящая грация». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В концерте приняло участие более 100 учащихся коллектива — от самых маленьких, только начинающих делать первые успехи в балете, до самой возрастной группы. Наши танцоры выступали под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна, Вольфганга Моцарта, Феликса Мендельсона, Антонио Вивальди и других величайших мировых композиторов, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Там отметили, что каждое выступление артистов сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами. (то)
Управа района Бибирево: последние новости
В библиотеке №69 прошла литературно-краеведческая экскурсия В детском центре на Лескова прошел праздник фитнеса и здорового образа жизни В ДК «Темп» в Бибиреве станцуют рок-н-ролл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение