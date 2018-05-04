Праздник танца «Летящая грация» прошел в Бибиреве 

На сцене театрально-концертного зала «На Лескова» в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел грандиозный праздник балета танцевального коллектива «Фуэте» под названием «Летящая грация». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В концерте приняло участие более 100 учащихся коллектива — от самых маленьких, только начинающих делать первые успехи в балете, до самой возрастной группы. Наши танцоры выступали под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна, Вольфганга Моцарта, Феликса Мендельсона, Антонио Вивальди и других величайших мировых композиторов, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Там отметили, что каждое выступление артистов сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами. (то)