Праздник танца «Летящая грация» прошел в Бибиреве

На сцене театрально-концертного зала «На Лескова» в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел грандиозный праздник балета танцевального коллектива «Фуэте» под названием «Летящая грация». Об этом сообщили в администрации учреждения.

Там отметили, что каждое выступление артистов сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами. (то)