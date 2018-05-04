В Воронежском драмтеатре в третий раз пройдет семинар-лаборатория СИТО 

4 и 5 июля в Воронежском театре драмы им. Кольцова в третий раз пройдёт семинар-лаборатория СИТО (современное исследование театральных объектов).
На этот раз объектами исследования станут пьесы — лауреаты различных конкурсов современной драматургии 2017 года, таких как «Любимовка», «Ремарка», «Действующие лица».
Над эскизами спектаклей с актёрами драмтеатра будут работать молодые режиссёры, уже известные воронежским зрителям по СИТО-2 «Неснятое кино». Это магистранты Школы-студии МХАТ и Творческого центра им. Вс. Мейерхольда (мастерская заслуженного деятеля искусств России Виктора Рыжакова).
Никита Бетехтин представит «Озеро» Михаила Дурненкова, Иван Комаров — «Ловушку для птиц» Константина Стешика, Елена Ненашева — «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, Тимур Шарафутдинов — «Первый хлеб» Рината Ташимова. Дебютантом # СИТО станет Павел Данилов с эскизом пьесы своего однофамильца Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.