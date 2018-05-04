В Воронежском драмтеатре в третий раз пройдет семинар-лаборатория СИТО

4 и 5 июля в Воронежском театре драмы им. Кольцова в третий раз пройдёт семинар-лаборатория СИТО (современное исследование театральных объектов).

На этот раз объектами исследования станут пьесы — лауреаты различных конкурсов современной драматургии 2017 года, таких как «Любимовка», «Ремарка», «Действующие лица».

Над эскизами спектаклей с актёрами драмтеатра будут работать молодые режиссёры, уже известные воронежским зрителям по СИТО-2 «Неснятое кино». Это магистранты Школы-студии МХАТ и Творческого центра им. Вс. Мейерхольда (мастерская заслуженного деятеля искусств России Виктора Рыжакова ).

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.