Константин Богомолов покажет в БДТ «сталинский мюзикл» а-ля «Ла-Ла Ленд»

Театральный режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Богомолов в июне покажет на сцене БДТ свой новый спектакль по пьесе «Слава» советского поэта и драматурга Виктора Гусева . Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для майского номера журнала «Собака.ru».

Пьеса, написанная в стихах, имела оглушительный успех в 1930-е годы, но спустя время о ней практически забыли. Это история в контексте сталинского времени о двух инженерах, один из которых просто делает свою работу, а другой обуреваем честолюбивым желанием прославиться на строительстве ГЭС даже ценой смерти. Для режиссера и автора скандальной постановки МХТа «Идеальный муж. Комедия» это будет первый опыт работы в БДТ.

«С идеей о постановке этой пьесы ношусь еще со времен учебы в ГИТИСе. И я не мог найти худруков, которые откликались бы на этот материал, или актеров, которые могли бы его сделать. Я предложил Андрею Могучему пьесу, не сильно рассчитывая, что это проканает. Но она его неожиданно заинтересовала. Мы начали ее читать с актерами БДТ, и я понял, что есть команда прекрасных людей, которые благодаря питерской школе и культурному бэкграунду владеют стихом», — рассказал Богомолов

Режиссер также отметил, что несмотря на время создания, пьеса написана по абсолютно голливудским канонам, и в этом ключе перед его командой стояла задача поставить чистой воды сталинский мюзикл, «не рисовать впрямую ужасы сталинизма, а воспроизвести наш советский „Ла-Ла Ленд“.

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