Ещё
Константин Богомолов покажет в БДТ «сталинский мюзикл» а-ля «Ла-Ла Ленд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Константин Богомолов покажет в БДТ «сталинский мюзикл» а-ля «Ла-Ла Ленд» 

Собака 36 минут назад
Фото: Собака
Театральный режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Богомолов в июне покажет на сцене БДТ свой новый спектакль по пьесе «Слава» советского поэта и драматурга Виктора Гусева. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для майского номера журнала «Собака.ru».
Пьеса, написанная в стихах, имела оглушительный успех в 1930-е годы, но спустя время о ней практически забыли. Это история в контексте сталинского времени о двух инженерах, один из которых просто делает свою работу, а другой обуреваем честолюбивым желанием прославиться на строительстве ГЭС даже ценой смерти. Для режиссера и автора скандальной постановки МХТа «Идеальный муж. Комедия» это будет первый опыт работы в БДТ.
«С идеей о постановке этой пьесы ношусь еще со времен учебы в ГИТИСе. И я не мог найти худруков, которые откликались бы на этот материал, или актеров, которые могли бы его сделать. Я предложил Андрею Могучему пьесу, не сильно рассчитывая, что это проканает. Но она его неожиданно заинтересовала. Мы начали ее читать с актерами БДТ, и я понял, что есть команда прекрасных людей, которые благодаря питерской школе и культурному бэкграунду владеют стихом», — рассказал Богомолов
Режиссер также отметил, что несмотря на время создания, пьеса написана по абсолютно голливудским канонам, и в этом ключе перед его командой стояла задача поставить чистой воды сталинский мюзикл, «не рисовать впрямую ужасы сталинизма, а воспроизвести наш советский „Ла-Ла Ленд“.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В саду на Литейном открывается площадка «Городского театра» Девушка Данилы Козловского Ольга Зуева о совместной работе и дебютном фильме Единый стиль оформления парков внедрят в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение