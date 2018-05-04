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Спектакль по мотивам военных стихов представят 10 мая в Дмитровском районе
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Спектакль по мотивам военных стихов представят 10 мая в Дмитровском районе 

Управа района Дмитровский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В четверг, 10 мая, коллектив театра-студии «69» представит спектакль «Для славы мертвых нет» в библиотеке № 30 Дмитровского района. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения культуры Елена Казаченко.
Спектакль создан по мотивам стихов поэтов времен Великой Отечественной войны.
— По сюжету, современный солдат приходит на могилы своих сослуживцев, погибших во время Великой Отечественной войны, — рассказала Казаченко. — Он вспоминает, как они уходили на войну, как сражались, как помогали им медсестры, как возвращались они на побывку и снова шли в бой.
Главную роль исполнит Владимир Сечкин.
Зрителей будут ждать к 14.00. Напомним, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8, корпус 1. (мю)
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