Минск присоединится к международному марафону «Песни Победы»

МИНСК, 7 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Около 200 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в ближайшие дни в Минске. Одними из первых в понедельник к праздничному марафону присоединились студенты Белорусского государственного университета (БГУ).

Во внутреннем дворике вуза организаторы концерта постарались воссоздать атмосферу весны 1945-го года: брезентовые палатки, военная техника и легендарная «полуторка» (автомобиль ГАЗ-АА). Зачастую именно кузов этой боевой машины служил передвижной импровизированной сценой для артистов концертных бригад, колесивших по дорогам войны. В понедельник в исполнении студентов БГУ в центре Минска звучат шлягеры военных лет.

Стать участником праздника можно будет и на площади у Минского тракторного завода. Здесь во второй половине дня состоится концерт с участием творческих коллективов Государственного пограничного комитета, ансамбля ветеранов «Память сердца», ансамбля «Вязынка», театра «На долгом броде», сольные песенные и инструментальные тематические номера, произведения в исполнении духовых оркестров, в том числе Минского суворовского военного училища, Военной академии, Белорусского государственного университета культуры и искусств. Торжественным маршем перед гостями праздника пройдут восемь духовых оркестров, прибывших в белорусскую столицу из различных регионов страны.

Песни Победы

Торжественное собрание и концерт мастеров искусств «Перекресток Победы» состоится во Дворце Республики 8 мая. Ежегодно организаторы одного из центральных мероприятий, посвященных Дню Победы, готовят масштабное театрализованное представление, в котором принимают участие артисты и музыкальные коллективы республики. Каждый раз концерт выстраивают вокруг одной темы, связанной с Великой Победой. В минувшем году выступления артистов объединила тема «Белорусский вокзал».

Музыкальную часть проходящих в белорусской столице праздничных мероприятий вечером 8 мая продолжат выступления артистов арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano в музейно-парковом комплексе «Победа». Музыканты выступят на живописной площадке в центре белорусской столицы в рамках международного марафона «Песни Победы». Минск наряду с Парижем, Любляной, Веной, Берлином, Москвой, Нью-Йорком станет местом проведения музыкального марафона, где можно будет услышать песни военной поры.

Площадь Победы

Главные торжества 9 мая развернутся на площади Победы, где с участием руководства Белоруссии состоится возложение венков и цветов к монументу Победы. Сюда придут тысячи минчан и гостей столицы, чтобы почтить память погибших за свободу и независимость. Мероприятие в центре Минска будут транслировать в прямом эфире белорусские телеканалы.