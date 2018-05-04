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Центральная библиотека Зеленограда приглашает на моноспектакли ко Дню Победы
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Центральная библиотека Зеленограда приглашает на моноспектакли ко Дню Победы 

Савелки 13 минут назад
Фото: Савелки
8 мая в библиотеке №249 в Савелках можно будет увидеть моноспектакли «Сочельник 1941» и «Кадиш» в исполнении Сергея Рубашкина. Режиссер, актер, руководитель студии «Театр песни „Собеседник“ посвятил свое выступление 73-й годовщине Победы.
Первый спектакль под названием „Сочельник в 1941-м“ поставлен по военной прозе, стихам и песням Евгения Аграновича, советского и российского кинодраматурга.
Второй — „Кадиш“, написанный Александром Галичем, входит в число самых пронзительных произведений на тему Холокоста. Это цикл стихов и песен, посвященных Янушу Корчаку, польскому еврею, врачу и педагогу, основавшему в Варшаве „Дом сирот“ и погибшему со своими воспитанниками в лагере уничтожения Треблинка. Мероприятие начнется в 18.30 в помещении библиотеки в корпусе 607А. Посетить его смогут все желающие.
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