Центральная библиотека Зеленограда приглашает на моноспектакли ко Дню Победы 

8 мая в библиотеке №249 в Савелках можно будет увидеть моноспектакли «Сочельник 1941» и «Кадиш» в исполнении Сергея Рубашкина. Режиссер, актер, руководитель студии «Театр песни „Собеседник“ посвятил свое выступление 73-й годовщине Победы.
Первый спектакль под названием „Сочельник в 1941-м“ поставлен по военной прозе, стихам и песням Евгения Аграновича, советского и российского кинодраматурга.
Второй — „Кадиш“, написанный Александром Галичем, входит в число самых пронзительных произведений на тему Холокоста. Это цикл стихов и песен, посвященных Янушу Корчаку, польскому еврею, врачу и педагогу, основавшему в Варшаве „Дом сирот“ и погибшему со своими воспитанниками в лагере уничтожения Треблинка. Мероприятие начнется в 18.30 в помещении библиотеки в корпусе 607А. Посетить его смогут все желающие.