В Малом театре пройдет фестиваль «Островский в Доме Островского» 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фестиваль «Островский в Доме Островского», приуроченный к 195-летию русского классика Александра Островского, пройдет в Малом театре с 11 по 17 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Впервые спектакли в рамках форума будут представлены на исторической сцене Малого театра, недавно открывшегося после реконструкции. Нынешний, ХII по счету, фестиваль приобрел статус международного — в этом году кроме российских театров в нем примут участие труппы из Риги и Белграда. В программе фестиваля семь спектаклей по пьесам великого русского драматурга.
Откроется фестиваль 11 мая спектаклем «Сердце не камень» в постановке режиссера Владимира Драгунова. В роли купца Каркунова — народный артист России Василий Бочкарев.
Далее в программе спектакль «Доходное место» Югославского драматического театра в режиссуре Эгона Савина, «Любовные кружева» ("Женитьба Белугина") Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке в постановке Семена Спивака и Михаила Черняка, «Волки и овцы» Рыбинского драматического театра режиссера Петра Орлова, «Волки и овцы» Нижегородского театра драмы имени Горького в режиссуре Аллы Решетниковой.
Столицу представит Московский Губернский театр, который покажет спектакль «Нашла коса на камень» в постановке Сергея Безрукова.
Завершит фестиваль Рижский драматический театр имени Михаила Чехова спектаклем «Не все коту масленица» в постановке Игоря Коняева.