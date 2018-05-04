В Малом театре пройдет фестиваль «Островский в Доме Островского»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости . Фестиваль «Островский в Доме Островского», приуроченный к 195-летию русского классика Александра Островского , пройдет в Малом театре с 11 по 17 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Впервые спектакли в рамках форума будут представлены на исторической сцене Малого театра, недавно открывшегося после реконструкции. Нынешний, ХII по счету, фестиваль приобрел статус международного — в этом году кроме российских театров в нем примут участие труппы из Риги и Белграда. В программе фестиваля семь спектаклей по пьесам великого русского драматурга.

Откроется фестиваль 11 мая спектаклем «Сердце не камень» в постановке режиссера Владимира Драгунова . В роли купца Каркунова — народный артист России Василий Бочкарев

Столицу представит Московский Губернский театр, который покажет спектакль «Нашла коса на камень» в постановке Сергея Безрукова.