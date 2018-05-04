Петербургские артисты с инвалидностью покажут в Швейцарии спектакль «Здесь и сейчас»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. Петербургские артисты с особенностями развития примут участие в международном социальном проекте «Театр без границ», который летом покажет в Швейцарии спектакль «Здесь и сейчас», сообщила в пятницу на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС режиссер проекта «Театр без границ» Елена Шифферс.

Она сообщила что гастроли пройдут 8-18 июля в Лугано, Тичино и других городах Швейцарии. В спектакль, по словам Шифферс, предстоит ввести много новых исполнителей, пожелавших участвовать в проекте «Театр без границ». Никому из них организаторы не отказывали. Вместе с россиянами на сцену в этом представлении выйдут артисты из Германии и Швейцарии.

"Поскольку в спектакле участвуют артисты из двух больших городов — Санкт-Петербурга и Гамбурга, — мы выбрали близкую для нас тему жизни человека в мегаполисе: насколько способна личность не раствориться в потоке происходящих там событий", — сказала Елена Шифферс.

В спектакль вошли эпизод из гоголевской «Шинели» и стихотворение Осипа Мандельштама «Ленинград». Сюжет объединил этюды и заготовки всех участников спектакля. Таков главный принцип создания постановки — не навязывать актерам режиссерских решений, а объединять то, что предлагают сами актеры.

"Для меня спектакль — это жизнь, в которой я нахожу новых друзей. Эта работа на сцене прибавляет мне какую-то неведомую силу. И не надо стесняться проявления своих чувств", — рассказал на пресс-конференции артист петербургской театральной студии «Перспективы» Ильгар Наджафов.

Театр без границ

Проект «Театр без границ» дважды становился лауреатом всероссийского фестиваля «Арлекин», завоевав приз «Глазами детей» за свои спектакли «Колыбельная ветра» и «Здесь и сейчас». Как считает Елена Шифферс, секрет постоянного зрительского интереса к творчеству интернационального проекта, который существует уже десять лет, — непосредственность и искренность сценических высказываний. Актеры с ограниченными возможностями, живущие в разных странах, легко преодолевают языковой барьер и выступают на сцене единым коллективом, добавила она.

По наблюдениям Елены Шифферс, за эти годы кардинально изменилось отношение других театров к этой работе. «Если раньше „уйти в социалку“ считалось снижением профессионализма, то ныне поддержка разных социальных групп стала важным направлением деятельности профессионалов», — подчеркнула руководитель проекта.