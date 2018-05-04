На празднование «Дня Мамы» в Москву прилетит японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита

По приглашению корпорации RHANA в перекрестный год «Россия-Япония» в Москву прилетит суперзвезда классической музыки — скрипач-виртуоз Кодзи Моришита. Он примет участие в праздновании Дня Мамы и открытии фестиваля «Таланты Содружества». На уникальной скрипке 1700 года он исполнит шедевры русских композиторов в своей неподражаемой манере.

Празднование Дня мамы — часть масштабного проекта «Культура жить. Активное долголетие», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония». Проект, поддержанный Министерством культуры России и посольством Японии, был инициирован медицинской корпорацией RHANA и ее лидером — академиком РАЕН Екатериной Дибровой, которая 17 лет занимается технологиями активного долголетия и выстроила за эти годы тесные связи с Японией — страной, где уделяется особое внимания продолжительности и качеству жизни.

Создатели проекта «Культура жить. Активное долголетие» решили провести праздник в одном из самых изысканных садов страны — в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ , где в исторических оранжереях круглый год цветут редчайшие растения.

Поистине роскошным подарком мамам и главным событием дня станет выступление одного из самых талантливых японских скрипачей современности Кодзи Моришиты, приехавшего в Москву по специальному приглашению корпорации RHANA и Екатерины Дибровой. Лауреат международных конкурсов исполнит произведения русских композиторов на фоне ослепительной красоты исторической Галереи орхидей. В руках виртуоза будет скрипка, созданная венецианским мастером Маттео Гофриллером в 1700 году. В этот день ему будет аккомпанировать на фортепиано лауреат международных конкурсов — пианист Даниил Контуашвили.

Программу продолжит яркий спектакль «Щелкунчик в стиле Стимпанк» с неподражаемым Кириллом Рубцовым в главной роли. Спектакль театра «С. А. Д.» пройдет возле пальмовой оранжереи, где растут пальмы, перешагнувшие столетний рубеж, посаженные тогда же, когда в Японии профессор Аояма Гакуин решила активно распространять новый праздник — День мамы.

Кстати, малыши и подростки на празднике смогут попробовать свои силы в традиционных искусствах, которые на первый взгляд не требуют особых умений. Но только на первый взгляд. Нашим детям будет интересно нарисовать иероглиф «Мама» и изучить технику икебаны, а японским — раскрасить матрешку.

Важный вклад в организацию праздника внес большой друг и участник проекта заслуженный артист России Влад Демченко.

А вот что сказала о предстоящем празднике глава корпорации RHANA, вдохновитель проекта «Культура жить. Активное долголетие» Екатерина Диброва:

"День мамы — уже третье мероприятие, которое мы проводим в рамках проекта. Этот праздник традиционно отмечается во второе воскресенье мая, когда вся Япония расцветает, потому что распускаются цветы на горных склонах. Сейчас идет перекрестный год, поэтому мы решили организовать совместный праздник для русских и японских мам в те же даты. И это будет еще один повод для обмена опытом. Например, интересно посмотреть, как рисуют японские дети. Научный факт — если европейский ребенок нарисует весь букет, то только лепесток из этого букета нарисует японский ребенок. Мы разные, но нас объединяет красота мира и, конечно, желание жить долго и полноценно. Как и в большинстве других событий, которые проходят под эгидой RHANA, «День мамы» будет благотворительным мероприятием — на празднике пройдет лотерея, средства от которой будут направлены фонду «Линия жизни» на лечение тяжелобольных детей".

День мамы, проведенный теплым майским днем в саду Аптекарского огорода, продолжит череду событий проекта, среди которых — самые яркие культурные и светские мероприятия. Уже 16 мая в театре «Новая опера» при поддержке правительства Татарстана откроется пятый фестиваль «Таланты Содружества». В день открытия на сцену театра вновь выйдет Кодзи Моришита. Несомненно, участие в проекте мировой звезды классической музыки станет серьезным опытом для начинающих виртуозов, придаст особый статус всему мероприятию и поможет укрепить международные культурные связи в перекрестный год «Россия — Япония».

Билеты — в кассах Ботанического сада МГУ.

Место проведения: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», 13 мая По вопросам аккредитации СМИ пожалуйста, обращайтесь:

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