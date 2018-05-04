Старшеклассники школы №1174 приобщились к театральному искусству

Ученики 9-х и 10-х классов школы №1174 посетили МХАТ имени Горького. Это произошло в конце апреля.

Бутовские школьники посмотрели во МХАТе имени Горького спектакль «Любовь взаймы». Он был поставлен по роману Э. М. Ремарка «Чёрный обелиск».

Спектакль никого не оставил равнодушным. Ребята получили много положительных эмоций, соприкоснувшись с миром прекрасного. Также они, возможно, задумались о том, как порой нелегко жить человеку среди людей. Ведь эта трудность существует во все времена — и после Первой мировой войны (когда происходит действие романа), и в наши дни.