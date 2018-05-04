Куда пойти в Москве с 4 по 10 мая

4 мая, пятница. Прекрасный майский пятничный вечер советуем поддержать прекрасным концертом — в Джаз-клубе Игоря Бутмана на сцену выйдет золотой бицепс российского джаза, экстраординарный джазовый трубач и харизматичный красавец Вадим Эйленкриг. Он солировал на сценах «Карнеги-Холла», «Линкольн-центра», Чикагской и Бостонской филармоний, но где бы ни играл — в небольших клубах или на огромных концертных площадках — Эйленкриг всегда выкладывается по полной и отдаёт себя музыке без остатка. Каждый его концерт — настоящий триумф джаза и импровизации. В этот вечер он выйдет на сцену вместе со своим коллективом Eilenkrig Crew, и это обещает дать самый правильный настрой на выходные.

Тем временем в Stadium Live уже стартовал старейший российский тату-фестиваль — Московский фестиваль татуировки. До 6 мая на территории концертной площадки будут проходить мастер-классы мировых звёзд, обучающие семинары, зрелищные конкурсы татуировок и чемпионат по росписи по телу (body painting). Можно приходить, слушать, знакомиться, восторгаться, а если хватит смелости — набить тату у именитого иностранного мастера.

5 мая, суббота. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» празднуют цветение сакуры и устраивают в честь этого концерт «Оперетта и не только…». Благоухающий сад огласит музыка Моцарта, Чайковского и Римского-Корсакова в исполнении молодых артистов театра «Московская оперетта». А услаждать взор меломанов будут вместе с красивейшей японской вишней магнолии, крокусы, рододендрон, тюльпаны, нарциссы, верески, альпийские фиалки и ирисы.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

6 мая, воскресенье. В Москве завершается Российский ресторанный фестиваль, и этот день — последний шанс попробовать дегустационные сеты в лучших московских заведениях всего за 990 рублей. Так что если о капучино из лисичек вы только читали, а про морского ежа и не знали, что он съедобен, пора срочно исправлять эту оплошность. Эксперты, которых ранее опросил News.ru, помогут определиться с выбором.

Культурный голод утолять в этот вечер советуем в Театре имени Вахтангова — здесь на сцену выйдет легенда российского театра и кино Владимир Этуш , празднующий в этот день 96-летие. В постановке «Бенефис» по знаменитой пьесе «Пока она умирала» поклонников актёра ждёт неожиданный сюрприз — Этуш предстанет в совершенно непривычном для себя амплуа… старой дамы. Перевоплощение получилось тонким, изящным и крайне захватывающим.

7 мая, понедельник. Лучший план на этот вечер — поход в МХТ имени Чехова. Здесь ставят самый дорогой и посещаемый спектакль в новейшей истории российского театра — «№ 13D». Почти 20 лет назад его поставил Владимир Машков , оттолкнувшись от пьесы Рэя Куни о неудачном свидании помощника министра. Главные роли исполняли Авангард Леонтьев и Евгений Миронов , и публика была совершенно сражена. Через 13 лет Машков решил повторить успех, взяв в партнеры Игоря Верника и Сергея Угрюмова , и ему это, конечно, удалось. «№ 13D» — всё тот же праздник театра, 3D-феерия в рамках английской комедии и один из лучших российских спектаклей.

8 мая, вторник. Завораживающие звуки испанской гитары будут греть в этот вечер гостей Джаз-клуба Игоря Бутмана — сюда приезжает с концертом страстный баскийский гитарист Тоно Алькаде. Его профиль — испанская румба с русско-кубинским характером, в программе — мировые хиты и оригинальные композиции. И если весна ещё почему-то не добралась до вашего сердца, будьте уверены, что солнечная, чувственная и зажигательная музыка Тоно Алькаде это проблему точно решит.

А в «Лужниках» тем временем будет греметь московская премьера нового шоу OVO от Cirque du Soleil. На этот раз всемирно известные циркачи готовят для зрителей увлекательное путешествие в мир насекомых. Хореографу проекта удалось с помощью артистов превратить в малоэлегантную жизнь жуков и пауков в настоящую феерию красоты и изящества и передать невероятные ощущения зрителям. Каждый наблюдатель шоу сможет с насекомыми целый день, наслаждаясь восходом, ощущая радость полета, преодолевая страхи и даже влюбляясь, — ну разве такое шоу можно пропустить?

9 мая, среда. Конечно, многие скажут, что лучший способ провести 9 мая в Москве — остаться дома и смотреть фильмы о войне. Но если толпы людей вас не пугают и хочется почувствовать в этот день единение с народом, вариантов, куда пойти — масса.

Основные празднования, по традиции, пройдут на Театральной площади и в Парке Победы. Сквер перед Большим театром в этом году вновь станет местом встречи ветеранов. Здесь их и всех желающих присоединиться к празднованию будут ждать музыкальные подарки от звезд российской эстрады и оперной сцены. Музыкальная программе ждет и тех, кто придет на Поклонную гору — утром здесь выступят симфонический оркестр Мариинского театра и Центральный военный оркестр Минобороны , а вечером — звезды эстрады.

Праздничную программу с полевой кухней, военными песнями и демонстрацией военной техники подготовили практически все городские парки — выбирайте ближайший. На Пушкинской площади будут показывать фильмы о войне, у Храма Христа Спасителя — петь военные песни, а во всех военных музеях устраивают день открытых дверей с бесплатным входом.

Самым зрелищным и массовым в этот день обещает стать традиционное шествие «Бессмертный полк». В этом году оно начнется в 15.00 и пройдет от станции «Динамо» вниз через Ленинградский проспект до Красной площади. Присоединиться к колонне сможет любой желающий без всякой регистрации, нести транспаранты и портреты фронтовиков необязательно. Главное условие участия — желание почтить память тех, кто ковал победу в Великой Отечественной.

Традиционный салют тоже обязательно будет. Начнется он в 22.00 на 16 площадках по всему городу: на Воробьевых горах, Москворецкой и Лужнецкой набережных, в парке «Зарядье» и других. Самый зрелищный — как обычно, в Парке Победы на Поклонной горе, здесь салютные установки разместят сразу на двух площадках.

«Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Такси 5»