Куда пойти на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. С началом курортного сезона в Крыму стартовал и сезон фестивалей, концертов и музыкальных вечеров. РИА Новости Крым подобрал самые интересные мероприятия для нескучных выходных.

Праздничный концерт «Весна Победы»

Где: Симферополь, пр. Кирова, 17, Государственный академический музыкальный театр.

Когда: 4 мая в 18.30.

На сцене Государственного академического музыкального театра состоится концерт, посвященный Великой Отечественной войне. Артисты театра собрали лучшие песни военного времени, которые сопровождали солдат в бою, походе, привале, а также современные музыкальные произведения, повествующих о тех страшных днях.

Музыкальный фестиваль «TRANCEMISSION»

Где: Симферополь, Объездная дорога, 20, Connect Center.

Когда: в 20.00 На известном во всем мире фестивале трансовой музыки «Трансмиссия» (Trancemission) выступят диджеи Richard Durand, Feel, Bobina, U-Jeen, Roman Messer, Ruslan Radriges. Это особенное событие в мире танцевальной музыки, сочетающее в себе выступление известных диджеев, световое и лазерное шоу, отличный звук и яркое представление на сцене. На концерт смогут попасть только совершеннолетние любители электронной музыки.

Кроме того, до начала фестиваля желающие смогут попасть на творческую встречу с диджеями «Чаепитие с Филом». Мероприятие начнется в 18.30 в столичном кафе по адресу ул. Кирова, 29.

Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез

Где: Бахчисарай, улица Мира, в районе водохранилища.

Когда: 5 мая, в 10.00.

Большой национальный праздник в Бахчисарае планируют посетить около 40 тыс. крымчан и туристов. На протяжении всего дня на нескольких концертных площадках запланированы выступления фольклорных коллективов Бахчисарайского района, крымских ансамблей «Хайтарма» и «Крым», артистов Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Главным гостем праздника станет артист из Москвы Эльбрус Джанмирзоев.

Гости мероприятия познакомятся с традициями и обычаями крымских татар, увидят выставку произведений декоративно-прикладного искусства и попробуют местные кулинарные изыски.

Ведущие рестораны крымско-татарской кухни откроют павильоны, где можно будет продегустировать национальные блюда. По традиции, в рамках празднования состоится турнир по национальной борьбе куреш, призом в котором будет живой баран.

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Где: Балаклава, ул. Крестовского, 66, Шампанерия

Когда: 5 и 6 мая Темой первого в Крыму, но давно известного в России фестиваля, станет «Крымская кухня во всем ее многообразии». Лучшие шеф-повара Крыма проведут мастер-классы по приготовлению разнообразных изысканных блюд для гостей мероприятия. На территории фестиваля будут организованы профессиональный лекторий под открытым небом, где рестораторы расскажут секреты успеха, вкусовые тренды и взаимоотношения людей и еды.

На площадке фестиваля также будет организовано проведение художественных и развивающих мастер-классов по росписи на воде, кузнечному ремеслу, гончарному делу, росписи деревянных игрушек, изготовлению пряников, рисованию открыток, рисованию цветным песком.

На территории Арт-парка разместится кинотеатр под открытым небом, где на протяжении двух дней будут демонстрироваться самые знаменитые фильмы о еде. Для детей будут организованы спектакли, передвижной теневой театр «Сказки на подушках», крио-шоу, шоу мыльных пузырей, беспроигрышный тир, батуты, аквагрим.

Активные гости мероприятия могут поучаствовать в «кулинарных поединках», во время которых необходимо за несколько минут узнать секреты приготовления от лучших рестораторов Крыма и попытаться повторить создание блюда самостоятельно, опередив соперников.

Гостей фестиваля также ждут экскурсии в суперсовременный винный подвал и специальные фестивальные предложения в дегустационном зале.

Классик-ралли «Нахимов»

Где: Коктебель— Понизовка— Балаклава

Когда: 5 и 6 мая С 1 по 6 мая при поддержке правительства Севастополя проходится четвертое классик-ралли «Нахимов», в котором примут участие более 43 советские машины из Москвы, Петербурга, Ярославля, Краснодара, Казани, Парижа и Льежа, Севастополя и Ялты. Участники гонки соревнуются за Кубок губернатора Севастополя. В субботу, 5 мая, наблюдать за ходом гонки смогут автолюбители, которые будут проезжать по трассе Алушта — Судак — Феодосия: участники ралли проедут от Коктебеля до поселка Понизовка (входит в городской округ Ялта). В воскресенье, 6 мая, советские авто направятся в «Артек», где покажут ретро-машины детям, а затем отправятся в Балаклаву, где в рамках гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» состоится тожественное награждение победителей. Там же любители отечественного автопрома увидят 43 советских автомобиля.

Городской фестиваль «Ради жизни на земле»

Где: площадь Культурно-информационного центра Севастополя, ул. Корчагина Павла, д.1 Когда: 5 мая в 16.00 Ежегодный патриотический фестиваль проходит с 3 по 5 мая в Севастополе, посвященный 73-й годовщине Великой Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В субботу запланировано народное гуляние на площади КИЦ (Культурно-информационного центра Севастополя). В 16.00 начнется праздничный концерт творческих коллективов, заработает полевая кухня, где каждый сможет поесть солдатской каши, будет представлена военная техника, выставка Клуба стендового моделизма «Моя Родина». Кроме того, по традиции пройдет высадка деревьев на Аллее Победы и Памяти.

Выставка евпаторийских художников «Майская палитра»

Где: Евпатория, ул. Бартенева, 1-5 Когда: 5 мая в 15.00 В галерее актуального искусства «theHARASHO» откроется выставка евпаторрийских художников «Майская палитра», приуроченная ко Дню Победы. Как сообщает турпортал Крыма, на выставке будут представлены работы в различных направлениях живописи: пейзажи, жанровая композиция, портрет. На суд посетителей галереи будут представлены работы, выполненные в технике батика, акварели, живописи маслом и в смешанной технике графики.