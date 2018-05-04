Ещё
Петербургский спектакль представит Россию на Авиньонском фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербургский спектакль представит Россию на Авиньонском фестивале 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербургский спектакль LoDka — проект артистов театра «Семьянюки», отправится на один из самых крупных в мире смотров независимых театров — Авиньонский театральный фестиваль, который пройдет с 6 по 24 июля.
Постановку заслуженного артиста России Сергея Бызгу в жанре театральной клоунады можно посмотреть на сцене театра «Лицедеи» 15,16 мая, а также 1,2,3 июня.
Сюжет постановки строится вокруг маленького театра, где действующими лицами являются персонажи постоянно переписываемой пьесы, герои словно сидят в одной лодке посреди огромного океана, а невозможность покинуть судно постепенно сводит их с ума. Однако, в череде меняющихся событий, они понимают самое главное — причалом для этой лодки служит вовсе не гавань, а они сами.
В 2005 году спектакль артисты «Семьянюков» (на тот момент в составе театра «Лицедеи») покорили фестиваль, а их спектакль стал настоящей «русской сенсацией». После триумфа во Франции шоу выдержало более 1900 представлений в 28 странах мира. Авиньонский международный фестиваль —
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Константин Богомолов покажет в БДТ «сталинский мюзикл» а-ля «Ла-Ла Ленд» В саду на Литейном открывается площадка «Городского театра» Девушка Данилы Козловского Ольга Зуева о совместной работе и дебютном фильме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»2
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой42
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Главные телешоу 1990-х5
10 сериалов, которые смотрят запоем4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение