Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус

Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки. Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической фотосессии из ванной.

В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образе роковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги — «ты же мать», «вот интересно, что Бульдог думает», «подстриглась, что ли», «я бы свою убил», «как ни старайся, а актриса одной роли», «в тихом омуте», «пошлятина» и «уже удивить нечем».

Реакция от поклонников последовала незамедлительно, артистку похвалили за смелость и потрясающее чувство юмора. «Фигура идеал 1000%», «Кристина, как же мне нравятся ваши теги! С таким удовольствием их читаю 😁 превосходное чувство юмора и самоиронии 🤩», «Очень годные хештеги))», «Ух как же вы чертовски привлекательны!». — писали восторженные фанаты.

Естественно, были и те, кому такая откровенность пришлась не по вкусу. Особо активные поклонники просили супруга артистки Гарика Харламова поскорее усмирить разнузданную женушку. «Куда Харлашка смотрит?😳», «Слишком», «Дура, нельзя такие вещи делать, все это должен видеть только твой муж, а не вся инста», «Гарииик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока ты превращаешься в эдуарда сурового:-!», — возмущались поборники морали.