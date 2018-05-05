Мариинка отметит 30-летие творческой деятельности народной артистки РФ Бородиной 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр отметит 5 мая 30-летие творческой деятельности солистки оперной труппы Ольги Бородиной. В честь народной артистки России прозвучит опера Сен-Санса «Самсон и Далила», она будет в онлайн трансляции на сайте театра, сообщила сотрудник пресс-центра Мариинки Екатерина Ордовская.
"В субботу Мариинский театр отметит на своей исторической сцене 30-летие творческой деятельности одной из ведущих солисток оперной труппы народной артистки России Ольги Бородиной (меццо-сопрано). В этот вечер в ее честь прозвучит в концертном исполнении опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила», которую можно будет увидеть в онлайн трансляции на сайте mariinsky.tv", — сказала Ордовская.
Юбилейный вечер пройдет с участием Бородиной.
"Эту партию Сен-Санс точно писал для меня — она идеально ложится и на мой голос, и на характер", — ранее сказала певица, выступавшая в этой опере со многими звездными партнерами, в том числе с Пласидо Доминго.
В этот раз партнером Бородиной будет аргентинский певец Хосе Кура, который неоднократно выступал с ней в спектаклях классического репертуара. Так, в 1996 году они вместе дебютировали в «Кармен» Жоржа Бизе в Опере Сан-Франциско, два года спустя осуществили совместную запись «Самсона и Далилы» с Лондонским симфоническим оркестром под управлением сэра Колина Дэвиса, а в 2002 году исполняли заглавные партии оперы Камиля Сен-Санса в Чикагской Лирик— опере, где спектаклем дирижировал маэстро Эммануэль Вийом. Концертное исполнение в Мариинском театре также пройдет под его управлением.
В этот вечер на сцену выйдет звездный состав. Партию Верховного жреца Дагона исполнит Роман Бурденко, Абимелеха — Михаил Петренко, Старого иудея — Юрий Воробьев.
О Бородиной
Бородина дебютировала в Мариинском (тогда — Кировском) театре 20 марта 1988 года в опере Шарля Гуно «Фауст» в партии Зибеля. Первой крупной ролью, заставившей о ней заговорить, стала Марфа в «Хованщине» Модеста Мусоргского. Эту партию певица исполняла на сценах Гамбургской государственной оперы, Ковент-Гарден, Метрополитен-оперы, на Зальцбургском фестивале. Ныне в ее репертуаре — более двадцати партий отечественного и мирового репертуара.
Ученица народной артистки СССР Ирины Богачевой, петербурженка является победительницей Международного конкурса имени Розы Понсель (Нью-Йорк, 1988), международного конкурса имени Франсиско Виньяса (Барселона, 1989). Она удостоена премии «Грэмми» за диск с записью «Реквиема» Верди с Чикагским симфоническим оркестром и хором под управлением Риккардо Мути.