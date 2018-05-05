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«Люди-невидимки» предстанут перед комсомольчанами
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«Люди-невидимки» предстанут перед комсомольчанами 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Премьера спектакля «Мой цвет надежды — оранж» состоится в КнАМе 25 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Театральный проект режиссёра Татьяны Фроловой расскажет зрителям о «людях-невидимках», о существовании которых все знают, но привыкли не замечать. Главную роль в нём сыграет поэтесса Алина Волнами, личные дневники которой легли в основу спектакля.
В процессе работы над спектаклем режиссёр КнАМА встретилась также с другими людьми с ограниченными возможностями здоровья и записала их видео-интервью.
— Лично я для себя открыла, что физическое состояние не так важно для человека. На самом деле все мы в одинаковом положении находимся. Когда начинала работу над постановкой, я ещё не понимала этого до конца. Это главный посыл проекта. Интервью, которые мы записали с теми, про кого говорят «люди с ограниченными возможностями», станут частью спектакля, дополнительным видеорядом, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр театра КнАМ Татьяна Фролова.
В спектакле, кроме Алины, будут задействованы ещё шесть человек — артисты театра и волонтёры, пожелавшие принять участие в постановке.
После премьеры несколько показов спектакля пройдут в Комсомольске-на-Амуре, а потом, возможно, и в Хабаровске. Напомним, что на реализацию проекта театр КнАМ получил Президентский грант в размере 985 890 рублей. Основная его цель — реабилитация и социальная адаптация инвалидов. Режиссёр Татьяна Фролова планирует записать видеоверсию спектакля и разместить его в сети, чтобы постановку смогли увидеть все желающие.
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