«Люди-невидимки» предстанут перед комсомольчанами

Премьера спектакля «Мой цвет надежды — оранж» состоится в КнАМе 25 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Театральный проект режиссёра Татьяны Фроловой расскажет зрителям о «людях-невидимках», о существовании которых все знают, но привыкли не замечать. Главную роль в нём сыграет поэтесса Алина Волнами, личные дневники которой легли в основу спектакля.

В процессе работы над спектаклем режиссёр КнАМА встретилась также с другими людьми с ограниченными возможностями здоровья и записала их видео-интервью.

— Лично я для себя открыла, что физическое состояние не так важно для человека. На самом деле все мы в одинаковом положении находимся. Когда начинала работу над постановкой, я ещё не понимала этого до конца. Это главный посыл проекта. Интервью, которые мы записали с теми, про кого говорят «люди с ограниченными возможностями», станут частью спектакля, дополнительным видеорядом, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр театра КнАМ Татьяна Фролова.

В спектакле, кроме Алины, будут задействованы ещё шесть человек — артисты театра и волонтёры, пожелавшие принять участие в постановке.

После премьеры несколько показов спектакля пройдут в Комсомольске-на-Амуре, а потом, возможно, и в Хабаровске. Напомним, что на реализацию проекта театр КнАМ получил Президентский грант в размере 985 890 рублей. Основная его цель — реабилитация и социальная адаптация инвалидов. Режиссёр Татьяна Фролова планирует записать видеоверсию спектакля и разместить его в сети, чтобы постановку смогли увидеть все желающие.