Реакция комсомольчан тронула до слёз — Юлия Рутберг

В Хабаровске в эти дни гостит государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Вначале знаменитые столичные актёры, многих из которых наши театралы до этого видели в основном по телевизору, побывали в Комсомольске-на-Амуре, а уже затем приземлились в дальневосточной столице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». После спектакля «Крик Лангусты», которым вахтанговцы открывали гастроли на сцене Театра драмы, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» побеседовал с народной артисткой России Юлией Рутберг

— В Хабаровске я уже не в первый раз, — призналась актриса. — Зритель здесь искушённый, понимающий, он судит, так сказать, по гамбургскому счёту. Реакция зала мне понравилась. Значит, то, что мы делали на сцене, публику по-настоящему взволновало, зацепило.

— В городе уже побывать успели? — Конечно. Мне вообще Хабаровск нравится. Здесь и архитектура существует, и набережная замечательная, и памятники. Один Муравьёв-Амурский чего стоит! С удовольствием пробежалась по центральной улице, побывала в храме. Не могла не посетить и ваш легендарный рынок. Купила лимонник, кедровые орехи и, разумеется, рыбно-икорные деликатесы. Правда, нас сразу предупредили, что черную икру (кто бы нам её не предлагал) вывозить нельзя — это преступление. — Гастроли вашего театра по Дальнему Востоку начались с Комсомольска-на-Амуре. Вы наверное впервые там оказались? — Совершенно верно. И очень рада этому. Ведь не секрет, что у многих комсомольчан нет возможности выбираться в ту же Москву. Но ведь этим людям тоже хочется наслаждаться большим искусством. Благодаря федеральной программе театр имени Вахтангова добрался и сюда. И это замечательно! Знаю, что ныне Комсомольск стал городом президентского внимания. Надеюсь, что всё у местных жителей будет хорошо и они не станут уезжать куда-то в поисках лучшей жизни. Встречали нас в Комсомольске фантастически. Зрители кричали: «Браво!», «Спасибо!» и долго нас не отпускали. Такая человеческая благодарность буквально тронула до слёз. Правда, сам город увидеть толком не удалось. Всё бегом. Вечером только на машине подвезли к Амуру. Постояли минут пять, посмотрели на эту могучую реку. Надеюсь, что когда-нибудь ещё приехать сюда.

— Вдвойне приятно, что эти гастроли состоялись в канун Великой Победы, — продолжает Юлия Рутберг. — Знаете, у меня было такое ощущение, что я словно в концертной бригаде выполняю свой человеческий долг. Понятно, что приехала не в буквальном смысле на фронт, но туда (это я про Комсомольск), куда не так-то просто добраться. При этом мы привезли с собой спектакли из нашего ведущего репертуара, на которые даже в Москве непросто достать билеты. Для меня это дело чести, подарок моим героическим дедушкам и бабушкам.

— Расскажите о ваших родных, которые приняли непосредственное участие в той страшной войне… — Мамин папа Николай Дмитриевич Суворов ушёл на фронт фактически из Большого театра. А его супруга занималась в театре «Остров танца», который считался ансамблем НКВД. Там, к слову, мамины родители и познакомились. Моя бабушка во время войны ездила с концертными бригадами, пела, танцевала перед бойцами. Мой дедушка по отцу прошёл вообще все войны, которые тогда были возможны. Принимал участие ещё в русско-японской войне, в боях на Халхин-Голе… Все вернулись домой живыми. Я горжусь своими родными. — Участие в акции «Бессмертный полк» не принимаете?

— Я бы с радостью. Но так уж получается, что в День Победы обычно работаю. Помню, два года назад в 8 и 9 мая давали концерты в Санкт-Петербурге в большом концертном зале «Октябрьском» и на площади у Эрмитажа . Пели военные песни под оркестр, люди нам подпевали. А в этом году 9 мая уезжаем на театральный фестиваль в Хорватию.

— Ваш отец Илья Григорьевич Рутберг был известным актёром, мама окончила Гнесинский институт и преподавала в музыкальной школе, бабушка с дедушкой занимались танцами. С такими родственниками вам сам бог велел пойти в актрисы? — Разумеется. Я уже с класса пятого поняла, что буду артисткой и больше никем. Как говорится, гены располагали. Как выяснилось, природа на мне не отдохнула. — Зритель хорошо знает вас и по работе в кино. На экране Юлия Рутберг была в образе Анны Ахматовой Фаины Раневской , хорошо удаются вам и комедийные роли. Интересно, а что вам по духу ближе: театр или кино? — Всё-таки театр. Именно на театральной сцене ты растёшь внутренне, здесь формируется твоё мастерство. Но кино — это, конечно, тоже интересно. Правда, это совершенно другая профессия, сильно отличающая от театра. — Вы много гастролируете. Где вам играть интереснее: в столичных городах или на периферии?

— Знаете, зритель везде разный, отсюда и разные реакции публики. И это очень интересно. Понятно, что дома чувствуешь себя легче: здесь и стены, как говорится, помогают. Но любые гастроли — это такая радость. Новые места, путешествия. Скажите, при каких обстоятельствах я бы, если не театр, могла оказаться в Комсомольске, в Хабаровске, во Владивостоке, в Уссурийске, в Благовещенске, в Свободном, в Иркутске… Да, график жёсткий. Недавно наш театр был в Екатеринбурге и Тюмени, а ещё до этого в Будапеште и Лондоне. Сейчас мы на Дальнем Востоке. Потом Хорватия, далее Омск. Всё расписано. Сумасшедший дом какой-то (улыбается). Но мне такая жизнь по душе.