Прекрасный театр, который я обнаружила во время путешествия по Транссибирской магистрали

В этой серии статей я рассказывала вам об известных концертных залах и фестивалях Европы и Америки. Посещение театров и музыкальных фестивалей высокого уровня — главная задача моего путешествия.

В этот раз я хотела бы рассказать о театре, который запомнился мне больше всего во время одного неожиданного «путешествия по операм». Он остался в моей памяти потому, что это был театр, обнаруженный мной в городе, который я случайно посетила во время поездки по Транссибирской магистрали.

Около пяти лет назад я ездила в Санкт-Петербург на концертный тур одного любительского мужского хора, в котором участвует мой муж. Во время таких заграничных концертных туров, после завершения выступлений музыканты несколько дней осматривают достопримечательности, но в этот раз глава хора сказал: «Раз уж мы едем в Россию, хотелось бы прокатиться по Транссибирской магистрали». Все быстро подхватили эту идею, потому что другого повода совершить путешествие по Транссибу могло уже не представиться. Конечным нашим пунктом стал город Екатеринбург, находящийся на востоке от Уральских гор. От Санкт-Петербурга наш путь проходил через Москву, которая официально является первой станцией Транссибирской магистрали, и путешествие составило 48 часов, то есть ровно два дня. В поезде есть раковина, но нет душа, поэтому мы подумали, что больше времени выдержать не сможем, и решили ехать до Екатеринбурга.

Купе было двухместным. Обстановка довольно комфортная: чисто, кровать более-менее широкая. В России принято часто пить чай, поэтому в коридоре стоял большой чайник, и мы были благодарны тому, что в любое время можно было налить кипяток. Но еда и вид из окна нам не понравились. На закуску предложили бутерброды из черного хлеба, ветчины и сыра, а главное блюдо можно было выбрать из трех вариантов, однако эта комбинация абсолютно не менялась в течение двух дней. Суховатая тушеная курица, свинина, или же безвкусная белая рыба. На вторые сутки это стало уже вызывать раздражение, и в ход пошли арахис и консервы, которые мы взяли с собой. Иногда, когда поезд останавливался на станции, мы спускались на платформу, и покупали котлеты у местных тетушек.

Отправляясь в путешествие на поезде, мы также с нетерпением ждали красивого вида из окна, но, как и еда, он был очень однообразный. До какой бы станции мы ни доезжали, в основном это были равнины, покрытые березовыми рощами. Ни гор, ни рек, ни озер мы практически не видели. Мне вспомнилось выражение «бесплодная земля». Вблизи Москвы пейзаж выглядит так же, поэтому нас очень удивило то, насколько пустынной оказалась «дорога в Сибирь».

Храм на Крови в Екатеринбурге

В Екатеринбург мы приехали утром. Вошли в гостиницу, приняли душ, привели себя в порядок, и отправились на автобусную экскурсию по городу. О Екатеринбурге мы практически ничего не знали, но нам рассказали, что это центр Свердловской области и четвертый по величине город в России, где проживает около 1,5 миллиона человек. Город хорошо обустроен, в нем много высотных зданий. Хотя Екатеринбург был построен в первой половине XVIII века, он оставил свой след в истории около ста лет назад, во время русской революции. Семья последнего императора из династии Романовых, попавшая в плен, была отправлена в Екатеринбург и казнена. Здание, в котором ее члены находились в заключении и были убиты, позже разрушили, и на его месте в 2003 году построен храм с названием «Храм на Крови», которое прямо напоминает об этом событии.

Еще одна достопримечательность — это обелиск, который находится в лесу в 40 километрах к западу от города и обозначает собой «границу между Европой и Азией». Оказалось, упорный путь вдоль березовых рощ привел нас к самой восточной границе Европы.

Хотя все для нас было в новинку, больше всего меня порадовал момент, когда во время поездки по городу на автобусе, на глаза мне попался оперный театр. Это шикарное здание, миниатюрное, с колоннами, балконом, искусно украшенным фасадом, с величественными скульптурами на крыше. При одном взгляде на него понятно, что это оперный театр.

«В таком необычном месте стоит оперный театр!», — воскликнула я.

Я вышла из автобуса и пошла его осматривать. На афише сбоку была наклеена фотография внутреннего убранства, и стало понятно, что это настоящий классический оперный театр: с залом в форме лошадиной подковы и красными сидениями. Сбоку от входа находилась программа спектаклей на этот вечер. Я плохо понимаю кириллицу, но, насколько можно было судить, это была опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это известная опера, музыка и сюжет которой мне знакомы. Я не могла на нее не пойти.

Так как я ехала с хором, интересующихся оперой среди ее членов было немало. Было хорошо и то, что билеты стоили максимум 2500 йен. В опере «Мадам Баттерфляй», исполненной труппой из десяти с лишним человек, сопрано главной героини, исполнявшей роль мадам Баттерфляй, заворожило меня своим трогательным тембром и эмоциональной выразительностью. Молодой тенор, исполнявший роль Пинкертона, подавал надежды сильным и красивым голосом, и оркестр, игравший не особенно искусно, усилиями молодого дирижера в полной мере смог передать атмосферу произведения, поэтому опера превзошла мои ожидания. Биография дирижера была написана кириллицей, поэтому, к сожалению, я все еще не знала подробности о жизни исполнителей, но, по крайней мере, почувствовала, что сопрано главной героини находится на международном уровне. К тому же, мне польстило то, что сцена была оформлена немного в китайском стиле (режиссер-постановщик опер — Алексей Степанюк , премьера состоялась в 2008 году).

Размер зала всего в 950 мест был подходящим, его внутреннее оформление с белым фоном выглядело успокаивающе, и в буфете в фойе продавались бутерброды с икрой, которые можно попробовать только в России. Но больше всего я осталась довольна тем, что смогла почувствовать атмосферу местного оперного театра, куда горожане приходят, немного принарядившись.

Позже я узнала, что оперный театр в Екатеринбурге был построен в эпоху правления династии Романовых. Один из самых старых музыкальных театров в России имеет почетный статус государственного оперного театра. Помимо оперы там есть также балетная труппа, и, говорят, что она более известна. Официальное название театра — «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета». Его также называют «Уральский государственный оперный театр». Известно, что в балетной труппе есть даже солист-японец.

В Японии практически неизвестно, что Россия в определенной мере является «оперной державой». Согласно подсчетам сайта Operabase, который охватывает театры и спектакли во всем мире, Россия по числу оперных театров в стране занимает третье место после Германии и США, и их число достигает 1490.

Опера очень популярна не только в России, но и вообще в бывших странах коммунистического лагеря, особенно в Восточной Европе. Так как в коммунистическую эпоху выбор развлечений был ограничен, на сцене активно показывали различные постановки, от оперы до балета. Причем цены на билеты остались дешевыми до сих пор. Например, в столице Чехии, Праге, тоже очень распространена опера, там целых три известных оперных театра, где каждый вечер проходят выступления. Уровень спектаклей не сравним с первоклассными театрами Европы и Америки, но чувствуется, что дух оперы витает в городе, и горожане очень любят такие спектакли. Здесь можно насладиться оперой в повседневной, не стесняющей движений одежде, отличающейся от театров Ла Скала или Венской государственной оперы, полных туристов и состоятельных людей.

Тем не менее ситуация с оперой в России в последнее время поражает воображение. Так, в городе Пермь, находящемся не так далеко от Екатеринбурга, есть оперный театр, где работает дирижер Теодор Курентзис , о котором сейчас много говорят, и привлекает к себе внимание поклонников. К тому же Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Большой театр в Москве, крупные оперные театры, по своей истории, правилам и уровню исполнения типичные для России, и каждый из них имеет свою балетную труппу. Мариинский театр вошел в число первоклассных мировых театров под руководством дирижера Валерия Гергиева , о нем постоянно говорят, а Большой театр был отремонтирован в начале 2000-х, и заново открыт в 2011 году. Не знаю, удастся ли мне снова посетить Оперный театр в Екатеринбурге, но уверена, что оперный мир России будет все больше интересовать меня.