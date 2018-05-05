Бьем в ханг и танцуем, как звезды мюзиклов: выходные на фестивале «Московская весна a cappella»

5 и 6 мая на фестивале «Московская весна a cappella» будут непрерывно идти концерты участников международного вокального конкурса.

Вниманию зрителей также представят 16 музыкальных спектаклей — от сказочных историй про Карлсона или Пеппи до философской постановки «Всюду жизнь». А для тех, кто и сам не прочь попробовать себя в творчестве, организаторы подготовили десятки мастер-классов по танцам, вокалу, технике речи и даже игре на экзотическом барабане — ханге.

5 мая, суббота

Мастер-классы

В субботу самых юных гостей фестиваля ждет множество творческих занятий — от кулинарии до танцев.

На Тверской площади с 12:00 до 18:00 вместе с мастерами-кондитерами ребята приготовят и украсят «музыкальные пряники» — кондитерские изделия нужно будет декорировать съедобными нотами.

В кулинарной студии на площади Революции посетители освоят рецепты любимых блюд прославленных композиторов, например пасты с оригинальным соусом из креветок и орехов, которую подавали к столу в семье Штраусов. Мастер-классы пройдут 5 и 6 мая с 12:00 до 18:45.

В 12:00 на улице Рождественке будет громко и звонко. Там пройдет занятие по игре на необычном ударном музыкальном инструменте — ханге. Он состоит из двух соединенных между собой металлических сфер. Его придумали в 2000 году в Швейцарии. Создатели вдохновлялись традиционными карибскими и индонезийскими инструментами. Играть на ханге совсем не сложно: всего за один урок юные гости освоят базовые техники игры и обучатся основам импровизации.

В 14:00 на площадке по адресу: улица Новопесчаная, дом 12 ждут всех любителей двигаться под музыку. Участникам предстоит освоить элементы уличной хореографии.

Тех, кто всерьез задумывается о карьере в музыкальной индустрии, приглашают на занятия в музыкальном лектории на Тверском бульваре (возле памятника Сергею Есенину ). В 14:00 там прочтут лекцию на тему «Личная эффективность артиста — от иллюзий к делу и на сцену», а в 15:00 со слушателями поделятся советами о том, как открыть собственный музыкальный лейбл. В 17:00 певица Лилит Арутюнян проведет для всех желающих практикум по вокальному мастерству.

Для тех, кто хочет научиться красиво и гармонично двигаться, на фестивальной площадке по адресу: улица Новый Арбат, дом 19 пройдет двухчасовое практическое занятие от артистов пластического театра «Тело как музыкальный инструмент». Начало в 19:00.

Мюзиклы

Мюзиклы и музыкальные спектакли — визитная карточка «Московской весны a cappella». Они идут на площадках фестиваля каждый день.

5 и 6 мая с 11:00 до 12:00 пройдет интерактивный детский мюзикл «Сбежавшие ноты». Маленькие посетители площадки на Тверской площади смогут поучаствовать в постановке, спеть и станцевать вместе с профессиональными артистами.

5 мая с 18:00 до 20:00 на Триумфальной площади можно посмотреть постановку «Чудеса и куролесы» от Московского театра мюзикла. Музыкальный спектакль создан по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Великолепную музыку дополняют зрелищные декорации. А сама постановка удивит причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями. 6 мая в это же время спектакль повторят на сцене площадки по адресу: улица Профсоюзная, дом 41.

В 19:00 на площадках по всему городу стартуют показы спектаклей по сказочным сюжетам. Мюзикл «Черномор» пройдет на площадке на улице Маршала Чуйкова. Постановку «Привет! Я Пеппи!» можно будет посмотреть на сцене торгового центра «Океания», спектакль «Алиса в Стране чудес» — на Строгинском бульваре, мюзикл «Остров сокровищ» — на улице Новопесчаной, а сказку «Малыш и Карлсон» — на Профсоюзной.

В 20:00 на сцене «Московской весны a cappella» в парке Зарядье покажут одно из самых любимых шоу гостей фестиваля — «Хиты мировых мюзиклов». В программе — только самые узнаваемые композиции бродвейских постановок.

Творческий флешмоб

5 мая любителей музыки и рисования объединит творческий флешмоб на Тверской площади. Он пройдет с 12:00 до 17:00. Участникам предложат раскрасить скетчи и создать оригинальные образы музыкальных суперзвезд. Рисунки можно будет забрать себе на память или, например, подарить друзьям. Всех желающих приглашают принять участие в конкурсе на лучший эскиз и выиграть подарки.

Дарить праздничное настроение участникам флешмоба и всем остальным гостям этой площадки будут участники конкурса «Московская весна a cappella»: коллектив Moscow Gospel Team, исполняющий американскую христианскую музыку, британская группа All the King's Men — финалист вокального шоу на телеканале BBC, самый популярный акапельный коллектив Испании B Vocal и международный сводный коллектив Sensation M. Он объединил группы из Кореи и Гонконга и считается лучшей акапельной командой Азии.

6 мая, воскресенье

Мастер-классы

Узнать все о самых звучных и громких музыкальных инструментах юные гости фестиваля смогут на мастер-классе «Ударные инструменты. Перкуссия. Творческое занятие начнется на площадке на улице Рождественке в 13:00. Дети обучатся основным ударам и ритмам на таких музыкальных инструментах, как кастаньеты, молоточки, треугольники, малые барабаны и колокольчики. По завершении урока ребята выступят со своим первым концертом.

Почувствовать себя звездой эстрады можно, посетив мастер-класс „Эстрадный вокал“. Занятие начнется в 18:00 на фестивальной площадке в Зеленограде. Ребята научатся делать дыхательную гимнастику, узнают, как правильно интонировать, а еще выполнят упражнения для развития голосового аппарата.

Занятие по технике речи и вокалу ждет и взрослых гостей фестиваля. Мастер-класс от профессиональных театральных артистов начнется в 19:00 на площадке по адресу: улица Новый Арбат, дом 19.

Отличным завершением вечера станет занятие в школе танцев творческого объединения „Создано в Москве“. Посетителям предложат разучить самые яркие и эффектные танцевальные номера из мюзиклов и кино. Всех желающих ждут во внутреннем дворе площадки на Тверской площади в 20:00.

Мюзиклы

6 мая гостей фестиваля приглашают на мюзиклы по мотивам любимых сказок.

Приключенческий музыкальный спектакль „Остров сокровищ“ создан по мотивам знаменитого романа английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона . Зрителей ждут впечатляющие трюки и постановочные бои. И, конечно, яркая, эмоциональная музыка, живое исполнение вокальных партий лучшими артистами Москвы. Спектакль начнется в 19:00 на фестивальной площадке на Сиреневом бульваре в Троицке.

В это же время на Кировоградской улице всех желающих приглашают посмотреть постановку „Малыш и Карлсон“, на Городецкой — мюзикл „Лукоморье“, на улице Хачатуряна — „Алису в Стране чудес“, а в Зеленограде — мюзикл „Черномор“.

В 20:00 в парке Зарядье стартует музыкально-танцевальный спектакль „Всюду жизнь“ режиссера Егора Дружинина . Постановка расскажет о жителях местечка под названием Жизнь, будто расположенного где-то в Восточной Европе. Время действия словно затерялось между 40-ми и 60-ми годами. Хотя нетрудно представить себе нечто подобное и сейчас. Герои этого спектакля, 15 абсолютно разных женщин и шесть не похожих друг на друга мужчин, все время ждут кого-то или чего-то, что изменит к лучшему их жизнь. Они ищут, но по своей же вине не могут найти друг друга. Им приходится бороться за счастье, изобретая для этого разные, иногда странные, способы.

40 сцен и 900 концертов: как проходит фестиваль „Московская весна a cappella“

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс „Московская весна a cappella“ впервые прошел в столице в прошлом году. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1200 живых выступлений.

В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. По всей Москве работает 61 площадка, а живые концерты идут на 40 сценах. В качестве подмостков используют крыши и балконы домов, лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а также театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.

С начала фестиваля на сценах „Московской весны a cappella“ прошло 900 выступлений, и до окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов

Перед москвичами еще выступят 20 российских, а также 10 иностранных солистов и коллективов. Среди них — исполнитель хитов Болливуда, певец из Индии Сарфараз Сафу, популярный коллектив из Великобритании, обладатели многочисленных наград, группа All the King’s Men, женский хор из Израиля „Наама“, участницы которого поют вместе уже 30 лет, и много других исполнителей.

Полная программа фестиваля „Московская весна a cappella“