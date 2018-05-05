«Детская мечта стала явью»: Орбакайте побывала за кулисами Большого театра

Знаменитая российская певица и актриса Кристина Орбакайте долгое время была в тени своей легендарной матери, однако пройдя через множество препятствий ей удалось добиться вершин и сделать себе собственное имя в мире шоу-бизнеса. И вот теперь, почивая на лаврах славы, женщина поделилась с поклонниками своей детской мечтой, осуществление которой стало возможно лишь благодаря нынешнему звездному статусу.

Оказывается, старшая наследница Примадонны всегда мечтала побывать за кулисами Большого театра и является настоящей поклонницей балета. Впрочем, это во многом объясняет увлечение ее единственной дочери Клавдии, которая стремиться однажды стать примой-балериной. Мечта девочки хоть и понятна Кристине, но вызывает в ней чувство тревоги, ведь Клава растет довольно высокой. В одном из интервью Орбакайте откровенно призналась, что переживает за дочь, зная, как трудно ей будет в балете не только с ее ростом, но и с родственными связями, ведь ее будут сравнивать не только с матерью, но и с бабушкой.

А пока дочь Аллы Борисовны наслаждается русским балетом из зала и из-за кулис, оставляя восхищенные комментарии в своем микроблоге. «Хочу поделиться своей детской мечтой. Оказаться по ту сторону кулис Большого театра после спектакля мечтает каждая маленькая балерина! Конечно, теперь я нахожусь в основном за кулисами самых престижных залов мира, а детская мечта стала явью только сейчас. Спасибо потрясающим артистам за их безупречное искусство!», — подписала снимки в окружении артистов Большого театра Орбакайте.

«Так трогательно. Прям расплылась в улыбке после чтения» «Как хорошо, когда сбываются мечты! Кристина, любим Вас!» «Возможно, Клавдия воплотит мамину мечту. Правда, не знаю, мечтала ли Кристина только побывать за кулисами театра оперы и балета, и не стать балериной?» «У Вас и в юном возрасте было много возможностей оказаться за кулисами» «Как здорово, когда мечты сбываются! Чего-то очень хочешь, представляешь, хоть и не понимаешь даже, КАК это может произойти, а потом вуаля!», — порадовались за своего кумира поклонники. Напомним, что недавно Кристина Орбакайте во время модного показа вышла на подиум вместе со своей очаровательной дочерью Клавдией, которой с тех пор многие прочат модельное будущее. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!