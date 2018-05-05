В Калининграде монтируют каркас будущей сцены Фестиваля болельщиков

В Калининграде начались последние приготовления к Чемпионату мира по футболу. На площадке у Дома Советов уже можно увидеть каркас будущей сцены Фестиваля болельщиков. Это ключевой и самый большой объект фан-зоны: гигантский экран размером более ста квадратных метров и специальные башни, где установят оборудование.

Звук и свет во время трансляций и концертов будет распределен равномерно по всей территории площадки. На большом экране можно будет посмотреть все матчи футбольного первенства, здесь же запланированы выступления артистов. Вход на территорию фестиваля болельщиков будет свободным.