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В Калининграде монтируют каркас будущей сцены Фестиваля болельщиков
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В Калининграде монтируют каркас будущей сцены Фестиваля болельщиков 

Вести Калининград 10 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде начались последние приготовления к Чемпионату мира по футболу. На площадке у Дома Советов уже можно увидеть каркас будущей сцены Фестиваля болельщиков. Это ключевой и самый большой объект фан-зоны: гигантский экран размером более ста квадратных метров и специальные башни, где установят оборудование.
Звук и свет во время трансляций и концертов будет распределен равномерно по всей территории площадки. На большом экране можно будет посмотреть все матчи футбольного первенства, здесь же запланированы выступления артистов. Вход на территорию фестиваля болельщиков будет свободным.
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