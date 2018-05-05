XV Всероссийский фестиваль «Арлекин»: итоги

В этом году он продолжался более недели — с 20 по 28 апреля — и был действительно всероссийским и по-настоящему фестивальным. Спектакли — девять конкурсной и восемь внеконкурсной программ — лекции, эскизы, читки и мастер-классы — здесь могли найти что-то на свой вкус даже самые привередливые зрители.

Строго говоря, фестиваль начался за несколько часов до торжественного открытия — презентацией пространства «Квартира» и спектакля «Недетские разговоры». Продюсер проекта Ника Пархомовская и его творческий руководитель Борис Павлович рассказали о «Квартире», истории ее создания и ее миссии. Этот разговор определил общую интонацию фестиваля — лично-доверительную, немного даже исповедальную. Пространство «Квартира». Фото: kudago.com Честь же стать первым спектаклем на фестивале досталась постановке «Спасти супербелку» (Театральная компания «Артслэнд» и Театр «Центр драматургии и режиссуры», г. Москва, режиссер Екатерина Корабельник ). Очень легкий и по-хорошему дурашливый, использующий технологию проекций и коллажей (а точнее, интерактивной аудиовизуальной инсталляции), спектакль сразу обозначил основное направление фестиваля — искусство не только для детей, но и для родителей. Забавная сказка американской детской писательницы Кейт ДиКамилло превратилась в доброе подтрунивание над отношениями детей и взрослых, историю о поисках чуда в привычном окружении и о том, что у каждого человека есть свой мир, который тоже иногда требует спасения. Видеоряд, играющий полноценную роль наравне с актерами, не оказался — такой уж каламбур! — незамеченным, и «Спасти супербелку» получил специальную премию дирекции «Арлекина» «за успешное освоение нового театрального жанра — спектакля-комикса». Сцена из спектакля «Спасти супербелку». Фото: klass-center.ru Комиксы, к слову, оказались доминирующей темой нынешнего «Арлекина». Именно созданию комиксов были посвящены два мастер-класса: один дизайнера Екатерины Яковлевой , для детей 7-11 лет, другой — для подростков, иллюстратора Юлии Никитиной . И именно поставленными по комиксам стали четыре сценических эскиза.

"Мария и я" санкт-петербургского режиссера Ивана Куркина приглашала — нет, не зрителей, а участников, поскольку в пространство постановки желающие попадают лишь группами по десять человек — в мир Марии, девочки с синдромом аутизма. Никому не удастся остаться в стороне молчаливыми созерцателями — в квестовой форме от них попросят помочь Марии выбрать футболку, расставить вещи по группам или просто вместе с ней послушать шум моря.

Ижевский режиссер Павел Зорин выбрал для эскиза гораздо менее проблематичный текст — французский комикс «Ариоль» о приключениях антропоморфного осленка и его друзей. Набор историй-скетчей о школьной жизни, конечно, мил — но при этом и весьма поверхностен. Интерес вызывает лишь глобальная идея режиссера, что они не остановятся на одном спектакле, а сделают своеобразный театральный сериал по всему массиву комиксов об Ариоле. «Ариоль». Эпизод из сценической зарисовки. Фото: vk.com/Арт-резиденция Ижевск

Илья Мощицкий из Санкт-Петербурга обратился к известному комиксу прославленного британского иллюстратора Тома Голда «Голиаф». Голд использует популярный в последнее время прием «историю пишут победители» и рассказывает об ужасном великане Голиафе как о мирном недотепе, который предпочитает штабную работу, но им — а точнее, его внушающим страх ростом — цинично пользуются. Библейский финал известен заранее — и поэтому интересно не то, что происходит, а то, как это происходит. Режиссер погрузил пространство эскиза в те же коричнево-черные тона, что и в оригинальном комиксе, и полностью лишил персонажей речи — за них говорят всплывающие на покрывающей сцену воде слова.

Из Санкт-Петербурга же и Юлия Каландаришвили, режиссер «Слона и я». Ей досталась, наверное, сама сложная задача — ведь автор (и главный герой) комикса присутствовал на показе в зале. История о мальчике, прикованном к кровати и медленно свыкающимся с тем, что он никогда не будет ходить, подана горьковато-иронично, через мысленное отделение себя от своего беспомощного тела.

Но вернемся к конкурсной программе. Сцена из спектакля «Сказка о попе и о работнике его Балде». Фото: 2go2go.ru Вячеслав Поляков , режиссер «Сказки о попе и работнике его Балде» (Государственный Национальный театр Республики Карелия, г. Петрозаводск), обозначил жанр спектакля как «приключение в формате молодежной тусовки». Собственно, добавить к этому и нечего. Предназначенная для камерной сцены постановка обрушивает на зрителей вихрь задора и позитива, где текст Пушкина является лишь квестовым заданием: «рассказать с использованием подручных средств». Герои вдохновенно шуршат гофрированными трубами, колотят по пустым жестяным бочкам и обращаются за подсказками к Siri — а в конце, довольный сим действом, им машет с балкона сам А. С., но… точно так же в том же формате и с теми же трубами можно пересказать что угодно из русской классики. В прошлом году работа Вячеслава Полякова «Сын-медведь», основанная на карельском фольклоре, стала победителем в номинации «Лучший спектакль» (что и профинансировало «Сказку о попе…»), но в этот раз жюри отметило лишь «Лучший актерский ансамбль», а режиссер получил от Союза театральных деятелей России творческую командировку на один из крупных театральных фестивалей. Сцена из спектакля «Птицы». Фото: Ю. Смелкина/Театр Ленсовета

О спектакле «Птицы» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета мы уже рассказывали. Здесь можно лишь добавить, что его по достоинству оценило и жюри конкурса — дипломы получили Мария Лукка (в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая работа художника по костюмам»), Римма Саркисян ("Лучшее пластическое решение"), Елизавета Бородулина ("Лучшее музыкальное оформление") и София Никифорова — за лучшую женскую роль.

Строго говоря, в номинации «Лучшая женская роль» победили сразу два человека. Второй стала Юлия Волкова из московского Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда, представившего спектакль «Дурацкие дети. Леля и Минька» по рассказам Михаила Зощенко (режиссер Светлана Иванова-Сергеева ). Пропитанный ностальгией рассказ о детстве, разыгранный на двоих на пустой белой камерной сцене, делал ставку на актерское мастерство, что и было замечено жюри — еще один диплом, уже за лучшую мужскую роль, достался Даниле Арикову , «Миньке». Сцена из спектакля «Дурацкие дети. Лёля и Минька». Фото: meyerhold.ru Санкт-Петербургский Упсала-Цирк участвовал с «поэтическим цирком» «Я Басё», который уже был отмечен «Золотой маской» в номинации «Эксперимент». Не обошли его и награды «Арлекина» — «Лучшая работа режиссера» ( Яна Тумина Александр Балсанов ), «Лучшая работа композитора» (Анатолий Гонье) и «Лучшая работа художника по свету» (Яна Бойцова). И — «Лучший спектакль», а это означает не только диплом и серебряную статуэтку, но и один миллион рублей на постановку нового спектакля для детей и подростков (режиссеры приоткрыли секрет: это будет проект по картинам Нико Пиросмани). Выбор жюри мало кого удивил: как бы эти ни звучало жестоко, но «Я Басе» оказался на голову выше более чем половины спектаклей-соперников. Рецепт его успеха — в тщательно сбалансированном соединении хокку Мацу Басё с цирковыми элементами, пантомимой, визуальными эффектами, музыкальным оформлением — и, конечно же, игрой актеров, большую часть которых составляют дети с особыми потребностями. В итоге получилось печальное, но светлое пластическое рассуждение о детстве и взрослении, о хрупкости мира, о поэзии, которая есть в сердце каждого человека. Сцена из спектакля «Я Басё». Фото: vk.com/Спектакль «Я Басё» в Упсала-цирке

К сожалению, обойденным наградами оказался спектакль Театра-студии «Грань» города Новокуйбышевска «Театр теней Офелии» Дениса Бокурадзе . Для самих создателей спектакля это очень личная история, посвященная памяти основателя Театра-студии «Грань» Эльвире Дульщиковой. Но и без знания контекста постановка выглядит щемяще-трогательной. И без того грустный текст Михаэля Энде превратился в душераздирающую притчу об одиночестве, любви к театру и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. И о посмертном воздаянии. Будучи единственным кукольным спектаклем в конкурсной программе, он представил целую палитру

выразительных средств — от вертепа и кукол разных конструкций до театра теней и актерской игры.

Ростовский-на-Дону молодежный театр привез на фестиваль «собачью историю» — «Каштанку». Для режиссера Павла Зобнина это оказался первый детский спектакль, и поставил он его по достаточно классическим лекалам. Небольшая попытка иммерсивности — зрителей долго водят по коридорам театра в поисках собачки, а затем рассаживают на лавках на сцене — существенной роли в постановке не играет (становясь, по сути дела, всего лишь очередной интерпретацией камерности сцены). Это хороший спектакль, чтобы знакомить детей с программным школьным произведением — без лишних трактовок и дополнительных смыслов — но при такой сильной конкурсной программе у него не было никаких шансов. Сцена из спектакля «Снежная королева». Фото: Елена Лехова

Приз зрительских симпатий под интригующим названием «Глазами детей» увез в Екатеринбург балет-фантазия «Снежная королева» Муниципального театра балета «Щелкунчик». Основанный на музыке Адана, Стравинского, Респиги и других, без сложных балетных па и с соблюдением фабулы сказки Андерсена он был бы всего лишь проходной работой — если бы не подростково-юношеский состав. Именно искренность исполнителей, их яркая индивидуальность — не сглаженная, не затертая холодным профессиональным мастерством — и вызвали интерес и восхищение зрителей-ровесников.

Завершал конкурсную программу (и затем стал базой для церемонии закрытия) спектакль Творческой лаборатории «Угол» (г. Казань) «Дети и эти» Радиона Букаева и Регины Сатаровой. Основанный на малоизвестном (по сравнению с «Вредными советами») цикле рассказов Григория Остера , поставленный в минималистических декорациях (три щита, соединенных под углом, превращающиеся то в квартиру, то в офис, то в пустое черное пространство), он выглядел набором милых и забавных скетчей, связанных лишь общими персонажами. Возможно, он значительно выиграет, решись авторы на такую же «сериальность», что и Павел Зорин — тем более, объем материала позволяет. Сцена из спектакля «Дети и эти» (г. Казань). Фото: vk.com/Спектакль «Дети и эти»

Внеконкурсная программа фестиваля была не менее разнообразна.

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» представил две оперы для детей — «Свинопас» (реж. Анна Снегова ) и «Русалочка» (реж. Мария Павельева). Весьма классические, даже как-то патриархально-уютные, они не принесли зрителям существенных когнитивных диссонансов (некоторые странные эпизоды либретто не в счет, хотя дьявол, как известно, таится в деталях).

Театр «Поиск» города Лесосибирск Красноярского края привез свой известный спектакль-чат «Лесосибирск Лойс». Но, к сожалению — лишь первую часть, пусть даже и саму известную, яркую, представляющую собой, собственно, чат. Не менее интересное продолжение — вербатим-рассуждение о судьбах тех, кто родился в Лесосибирске — решили не показывать. Но жюри все равно отметило спектакль и режиссера Радиона Букаева премией «Эксперимент», присуждаемой не каждый год и лишь за интересные и необычные выразительные средства. Сцена из спектакля «Лесосибирск Лойс». Фото: theatre-poisk.ru Гвоздем внеконкурсной программы, несомненно, оказалась постановка московского «Гоголь-центра» «Море деревьев» (режиссер Филипп Авдеев ). Она и стала обладателем специальной премии Ассоциации театральных критиков России. И именно она внесла нотку по-детски разнузданного безумия в общем-то достаточно спокойную программу фестиваля. Дети и их фантазии, которые более реальны, чем сама реальность, нежелание взрослеть и становиться унылыми взрослыми, которые — какой сюрприз! — сами когда-то были такими же фантазерами — все это превращается в нервный, пульсирующий комок эмоций и образов.

А вот «Умная собачка Соня» (Ведогонь-театр, г. Москва, Зеленоград, режиссер Артем Галушкин ) вызвала у постоянных зрителей фестивальных спектаклей ощущение некоторой неловкости. Оказалось, что над ней работала та же техническая команда, что и над «Спасти супербелку», поэтому многие визуальные находки повторились один в один. Как говорится, «не наказуемо», но выбранная для коллажей «Сони» эстетика оказалась сумрачной, давящей и переусложненной лишними смыслами. В итоге забавная история Усачева превратилась в подобие тяжелого, несколько даже болезненного сна. Сцена из спектакля «Умная собачка Соня». Фото: Ведогонь-театр/Паскеева Алина

Необычное прочтение не очень любимых в СССР брехтовских «Барабанов в ночи» в виде спектакля «Легенда о мертвом солдате» представила московская школа «Класс-центр» Сергея Казарновского. «Черная комедия разбитого сердца» режиссера Олега Долина , сыгранная в кабаре-стиле, достаточно сильно изменила оригинальный текст — однако на то оказались свои причины: актерами были девятиклассники.

Закрывал фестиваль спектакль-фантазия по мотивам поэмы Гомера «Одиссея Одиссея» (Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой , проект «Музей+Театр» в Фонтанном доме, г. Санкт-Петербург) Светланы Озерской . Известная легенда, пересказанная тремя мойрами с помощью слов, света и теней, стала историей о вечном возвращении — историей вне пространства и времени.

Дополнительным подарком всем любителям необычного театра стала презентация и спектакли московского театра «Тень», а точнее, их проекта КукКафе «У. Шекспира». Пьесы великого драматурга, усушенные и утрушенные до нескольких — самых важных сюжетно! — минут, разыгранные куклами в пространстве антикварного буфета, станут для посетителей пищей духовной — в то время как в перерыве гостей будут потчевать пищей физической: закусками и десертами, основанными все на тех же шекспировских пьесах. Режиссеры Майя Краснопольская Илья Эпельбаум продумали для каждого из мини-спектаклей свою эстетику (например, зрители могут сами выбрать Отелло — «брутального» или «интеллигентного», а героями «Тита Андроника» стали персонажи известных триллеров и фильмов ужасов), а театральное «меню» может меняться в зависимости от желаний конкретной группы посетителей. Сцена из спектакля «Одиссея Одиссея». Фото: peterburg2.ru В рамках фестиваля прошла также лаборатория «Маленькая ремарка» — финал одноименного конкурса новой драматургии для детей и подростков. На ней показали спектакль и три читки-эскиза по лучшим пьесам из 232 представленных на конкурс. Читка-эскиз, конечно, совершенно специфический жанр, по которому можно лишь в общих чертах судить о том, каким станет потенциальный спектакль. Условность мизансцен позволяет составить лишь представление о тексте пьесы и режиссерском замысле (если тот вообще собирается выходить за рамки эскиза). Даже полноценный спектакль — детской театральной мастерской «Гвозди» из Пскова по пьесе Керен Климовски «Дыня» — оказался скорее личным психологическим и психотерапевтическим экспериментом труппы, чем прочтением текста.

Стоит сказать и об образовательном семинаре «Актуальные проблемы современного театра для детей и подростков», который длился три дня и успел осветить самые важные проблемы заданной темы.

Да и будем справедливы, упомянутые премии и награды были не единственными, которые вручались 28 апреля со сцены Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» (собственно, «хозяина» фестиваля, предоставившего свои сцены, репетиционные залы, холлы, фойе и даже столовую гостям и сделавшего все, чтобы они ощущали себя максимально комфортно). Его директор, Александр Петров , стал лауреатом специальной премии «За великое служение театру для детей». Еще одну специальную премию, «За весомый вклад в развитие детского театра России», увез Архангельский областной театр кукол. Последнюю же из специальных премий жюри, с длинным названием «За творческий тандем лаборатории „Маленькая ремарка“ и Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра „Зазеркалье“, получили художественный руководитель конкурса новой драматургии „Ремарка“ режиссер Олег Липовецкий , куратор драматургического конкурса „Маленькая ремарка“ драматург Юлия Тупикина и завпост театра „Зазеркалье“ Юрий Шеремет „вкупе со всеми техслужбами“ „Зазеркалья“.

Из спонсорских премий стоит отдельно отметить „За расширение литературных горизонтов и гуманизацию театра для детей и подростков“, врученную Ольге Варшавер, замечательному переводчику англоязычной прозы, поэзии и драматургии (именно она перевела книгу ДиКамилло „Флора и Одиссей“, которая легла в основу спектакля „Спасти супербелку“, не говоря уже о собственных сценических адаптациях некоторых из переводов). Сцена из спектакля „Спасти супербелку“. Фото: womensblush.ru Остальные специальные номинации, а также список членов жюри вы можете увидеть на официальном сайте премии и фестиваля:

http://www.arlekinspb.ru Об „Арлекине“ можно рассказывать еще долго — каждый из спектаклей заслуживает отдельной рецензии, каждая из номинаций может быть подробно проанализирована, некоторые из мероприятий (как, например, творческие встречи и лекции) вообще оказались не упомянуты — но, как говорится, нельзя объять необъятное. На такие фестивали стоит приходить лично (тем более, что здесь нет закрытых показов исключительно для жюри или критиков, зрители только приветствуются) и составлять самостоятельное мнение о нынешнем состоянии детского и подросткового театра.

Как по мне, так пациент не только скорее жив, чем мертв — но и довольно активен и вообще пышет энергией и здоровьем.