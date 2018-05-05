Ещё
Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орденом почёта награждаются Дмитрий Александрович Бертман — генеральный директор — художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Ирина Константиновна Бондарчук — артистка Государственного театра киноактера.
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени награждается Антон Олегович Висков — заведующий музыкальной частью Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест».
Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается Анне Борисовне Ардовой — артистке Московского академического театра имени Вл. Маяковского.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присваивается Андрею Михайловичу Воробьеву — директору Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко».
Текст документа опубликован на официальном
интернет-портале
правовой информации.
Департамент культуры города Москвы поздравляет всех с присвоением заслуженных наград и почетных званий и желает дальнейших успехов!
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
Стартовал новый сезон бесплатного проекта «Мастерские полезных каникул» В Театре Табакова покажут документальный фильм об актерских династиях Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 5 - 6 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу19
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Картину Модильяни хотят продать за $150 000 0006
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии13
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение