Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орденом почёта награждаются Дмитрий Александрович Бертман — генеральный директор — художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Ирина Константиновна Бондарчук — артистка Государственного театра киноактера.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени награждается Антон Олегович Висков — заведующий музыкальной частью Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест».

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается Анне Борисовне Ардовой — артистке Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присваивается Андрею Михайловичу Воробьеву — директору Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко».

Текст документа опубликован на официальном

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Департамент культуры города Москвы поздравляет всех с присвоением заслуженных наград и почетных званий и желает дальнейших успехов!