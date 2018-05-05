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Балетмейстер пермского оперного театра стал заслуженным артистом России
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Балетмейстер пермского оперного театра стал заслуженным артистом России 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В список тех, кого требуется поощрить, глава страны включил главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко. Об этом сообщает официальный телеграм-канал театра.
— Главному балетмейстеру Пермского театра оперы и балета Алексею Мирошниченко присвоено почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации, — сообщили в театре.
Также наград удостоены два представителя губахинского химического предприятия «Метафракс». Заместитель главного директора Армен Гарслян получит медаль ордена за заслуги перед отчеством 2 степени, а аппаратчик синтеза цеха формалина Алексей Кучев — звание Заслуженного химика. Заслуженным экономистом России стала руководитель управления федерального казначейства Пермского края Гульфия Зайнутдинова.
Ранее президент наградил учительницу Наталию Шагулину, пострадавшую при резне в пермской школе.
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