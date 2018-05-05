Александринский театр отправляется на гастроли в Китай

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости . Александринский театр отправляется в субботу на гастроли в Китай, выступления петербургской труппы пройдут в Шанхае с 8 по 14 мая, сообщает пресс-служба театра.

Представления пройдут на сцене театра «Данинг» (Daning Theatre). Сообщается, что спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» впервые покажут не на родной сцене, а в гастрольном туре. Постановка «Гамлет», в свою очередь, в августе прошлого года была представлена на Международном театральном фестивале в Тоге и стала одним из главных событий программы «Русские сезоны в Японии».