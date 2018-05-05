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Александринский театр отправляется на гастроли в Китай
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Александринский театр отправляется на гастроли в Китай 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Александринский театр отправляется в субботу на гастроли в Китай, выступления петербургской труппы пройдут в Шанхае с 8 по 14 мая, сообщает пресс-служба театра.
"Александринка" представит вниманию китайских зрителей спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта в постановке знаменитого греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, а также работу «Гамлет» Уильяма Шекспира в режиссуре Валерия Фокина.
Представления пройдут на сцене театра «Данинг» (Daning Theatre). Сообщается, что спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» впервые покажут не на родной сцене, а в гастрольном туре. Постановка «Гамлет», в свою очередь, в августе прошлого года была представлена на Международном театральном фестивале в Тоге и стала одним из главных событий программы «Русские сезоны в Японии».
Гастроли Александринского театра в Шанхае станут уже третьим визитом труппы в Китай. Программа прежних выступлений «Александринки» в Китае была составлена из спектаклей по пьесам русского классического репертуара. Китайские зрители смогли познакомиться с постановками художественного руководителя театра Валерия Фокина по произведениям Николая Гоголя.
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