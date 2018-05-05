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Студенты ГИТИС-театра представят премьеру «Разлом»
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Студенты ГИТИС-театра представят премьеру «Разлом» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль «Разлом» основан на произведениях советских писателей: «Разлом» и «Сорок первый» Б. А. Лавренёва, «Дни Турбиных» М. А. Булгакова, "Любовь Яровая" К. А. Тренёва. В спектакле рассказывается о Гражданской войне — силе, разрушающей семьи и калечащей человеческие отношения. В основе спектакля — трагические истории, которые описаны советскими классиками, а также фрагменты писем времён Гражданской войны. В этой войне нет правых и виноватых.
Спектакль будет идти на Новой сцене 18 мая. Начало: 19:00
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