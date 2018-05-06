Владимир Этуш отмечает 95-летний юбилей на сцене родного Вахтанговского театра

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Патриарх российского театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш в воскресенье отмечает 95-летний юбилей. Знаменитый актер сыграет главную роль в спектакле с говорящим названием «Бенефис» на сцене родного Театра имени Евгения Вахтангова.

"Настроение хорошее, готовлюсь к выходу на сцену", — сказал Этуш, принимая поздравление ТАСС. «Рад, что на мой юбилей из Америки приехали дочь Раиса и внук Владимир ( Раиса Этуш замужем за американским бизнесменом и проживает в США), — сообщил актер, добавив, что после спектакля состоится чествование, а потом традиционный банкет.

»Сегодня я буду праздновать 95-летний юбилей по паспорту", — уточнил Этуш. «По паспорту мне исполняется 95 лет, а по жизни — 96 лет», — пояснил Владимир Абрамович.

Этуш шутит, что родился дважды, и оба раза удачно. Его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже. Но жизнь распорядилась по-своему.

Два дня рождения Этуша

Из биографии прославленного артиста известно, что родился он в Москве. В 1941 году поступил вольнослушателем в Щукинское училище. Но грянула война, и Этуш, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.

Воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями. В 1944 году в связи с тяжелым ранением его демобилизовали. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.

С тех пор участник Великой Отечественной войны, актер Владимир Этуш считает, что у него два дня рождения: 6 мая, когда он появился на свет, и 9 мая — День Победы.

"Рад служить театру Вахтангова"

В искусстве Владимир Этуш уже более 70 лет. На его счету более 100 ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу , Эдуардо де Филиппо, в знаменитой сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот».

В кино дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Затем снимался в легендарной «Кавказской пленнице», в экранизации «Двенадцати стульев», в картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Буратино», в мюзикле «Тридцать первое июня».

Этуш проявил себя и на педагогическом поприще: с 1987 года был ректором Театрального училища имени Щукина, с 2003 года по настоящее время — его художественный руководитель.

Творческие успехи мастера щедро вознаграждены. Этуш — лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями «Кумир», «Ника», «Хрустальная Турандот», «Звезда театрала». Он носит звания «Герой нашего времени» и «Почетный гражданин России», удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

В прошлом году Владимир Абрамович получил высшую награду вахтанговцев — премию «Человек театра». «Спасибо моему родному театру Вахтангова, спасибо руководству и всему коллективу», — сказал Этуш на торжественной церемонии. «Рад, что продолжаю служить в этом замечательном театре», — добавил старейший актер под аплодисменты зала.

По мнению Этуша, своим сегодняшним успехом Театр Вахтангова в первую очередь обязан руководителям — худруку Римасу Туминасу и директору Кириллу Кроку. «Это великолепный тандем профессионалов, талантливо работающих на пользу искусству», — оценил старейший актер.

Этуш сегодняшнего дня Сейчас, по словам актера, он занят в четырех спектаклях. Играет в пронзительной «Пристани», которую поставил Римас Туминас в расчете на звезд старшего поколения. С 2013 года в репертуаре Владимира Абрамовича спектакль «Окаемовы дни» по пьесе Александра Афиногенова «Машенька», в котором он исполняет главную роль — академика Окаемова. В 2016 году режиссер Владимир Иванов поставил для него «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной , где Этуш впервые за свою долгую карьеру предстал в женском образе.

"Еще я играю в антрепризном спектакле «Потерпевший Гольдинер» по одноименной пьесе Виктора Шендеровича . В общем, я выхожу на сцену в среднем пять-шесть раз в месяц", — подытожил Этуш.

"Действительно, отдыхать не в его характере", — включилась в диалог супруга актера Елена, которую Этуш называет «надеждой, опорой и художественным руководителем своей жизни».

"Если вдруг случается долгий перерыв в работе, — продолжает жена, — то Владимир Абрамович требовательно вопрошает, когда же он пойдет служить в театр".

В воскресенье у Этуша рабочий день. «Это — лучший подарок к юбилею», — признался 95-летний именинник.