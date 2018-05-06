Кто родился 6 мая

Крейг Риди (77 лет), президент Всемирного антидопингового агентства . Участвовал в соревнованиях по бадминтону на национальном и международном уровнях. Был чемпионом Великобритании в парном разряде. Возглавлял Британскую олимпийскую ассоциацию. С 2014 года является руководителем Всемирного антидопингового агентства.

Михаил Владимирович Мясникович (68 лет), председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии. В разные годы занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства, заместителя председателя Совета Министров, председателя Госкомитета по экономике и планированию Белорусской ССР. Был заместителем, первым заместителем председателя Совета Министров Республики Белоруссия. Возглавлял администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко , а также Национальную академию наук страны. Занимал пост премьер-министр Белоруссии. В 2015 году Михаил Мясникович избран председателем Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия.

Владимир Абрамович Этуш (96 лет), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Более 70 лет входит в труппу Теа­тра им. Евг. Вахтангова. На его сцене он создал целую плеяду ярких и запоминающихся образов. Среди них, Журден в «Мещанине во дворянстве», Бригелла в «Принцессе Турандот», Купо в «Западне», Отто Марвульо в «Великой магии» и многие другие. В настоящее время актёр занят в спектакле «Пристань».

В кино Владимир Этуш дебютировал в 1953 году в картине «Адмирал Ушаков». Всего он создал около 40 ролей, в основном острохарактерных и комедийных. Зрители разных возрастов помнят его работы в фильмах «Кавказ­ская пленница», «12 стульев», «Старая, старая сказка», «Приключение Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию», «Классик» и др.

Более 15 лет Владимир Этуш был ректором Театрального института им. Бориса Щукина, а с 2003 года — является его художественным руководителем.

Александр Борисович Белявский (1932-2012), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Был актёром Театра Сатиры, Театра им. К. С. Станиславского, Театра-студии киноактёра.

В кино дебютировал в 1957 году и за всю свою творческую жизнь снялся в более 100 фильмах. Среди них, «Иду на грозу», «Крах инженера Гарина», «Июльский дождь», «Место встречи изменить нельзя», «Цена страха» и многие другие.

Александр Белявский был первым ведущим знаменитого в 1960-1970-е годы телевизионного «Кабачка 13 стульев».

Николай Францевич Гастелло (1907-1941), советский лётчик. Командир эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка (42-я бомбардировочная авиационная дивизия, 3-й бомбардировочный авиационный корпус). Герой Советского Союза. Участвовал в боях при Халхин-Голе, в советско-финской войне (1939-1940), в присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР (1940).