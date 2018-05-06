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В Литературном институте прошла презентация форума «Таврида»
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В Литературном институте прошла презентация форума «Таврида» 

Ревизор.ru 25 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Студентам Литературного института было рассказано, как пройдёт «Таврида» в 2018 году. На лучшие творческие проекты для молодёжи найдут финансирование — в 2018 году большой грантовый конкурс: 30 миллионов рублей. На лучшие проекты участники могут получить от 300 тысяч до 1 миллиона. Всероссийский молодёжный форум «Таврида» будет работать по шести школам (сменам). Студенты Литинститута были заинтересованы сменой «Экспериментальная сцена» для деятелей литературы и театрального искусства. На этой смене с 9 по 15 августа будут работать театральные режиссёры, актёры, драматурги, поэты, прозаики, критики, барды. В этом году смену курировать будут издательства «Аст» и «Эксмо». Литературный институт будет партнёром форума: преподаватели института проведут лекции и будут оценивать поступающие на конкурс произведения. Работа в творческих мастерских будет нацелена не на обучение литературному мастерству, а на публикацию в крупных издательствах.
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