В Литературном институте прошла презентация форума «Таврида»

Студентам Литературного института было рассказано, как пройдёт «Таврида» в 2018 году. На лучшие творческие проекты для молодёжи найдут финансирование — в 2018 году большой грантовый конкурс: 30 миллионов рублей. На лучшие проекты участники могут получить от 300 тысяч до 1 миллиона. Всероссийский молодёжный форум «Таврида» будет работать по шести школам (сменам). Студенты Литинститута были заинтересованы сменой «Экспериментальная сцена» для деятелей литературы и театрального искусства. На этой смене с 9 по 15 августа будут работать театральные режиссёры, актёры, драматурги, поэты, прозаики, критики, барды. В этом году смену курировать будут издательства «Аст» и «Эксмо». Литературный институт будет партнёром форума: преподаватели института проведут лекции и будут оценивать поступающие на конкурс произведения. Работа в творческих мастерских будет нацелена не на обучение литературному мастерству, а на публикацию в крупных издательствах.