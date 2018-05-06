Театр «Геликон-опера» посвятил ветеранам ВОВ спектакль «Упавший с неба»

Премьера возобновленной постановки, которая пройдет накануне Дня Победы 6 мая, посвящена ветеранам, которых приглашает театр в этот день в 15.00 и 19.00. Об этом сообщили в пресс-службе «Геликон-оперы».

Последняя опера Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» была завершена всего через три года после окончания войны. Судьба ее оказалась нелегкой: опера была сразу же отвергнута на самом высоком официальном уровне, а вскоре на пленуме Союза композиторов это произведение Прокофьева раскритиковали за диссонантность, недостаточную мелодичность, а также за «искажение облика советских людей».

Новую жизнь опера Прокофьева обрела в «Геликон-опере» в постановке, которую художественный руководитель театра режиссер Дмитрий Бертман создал к 60-летию Великой Победы.

"Этим спектаклем мы пытаемся извиниться перед нашими дедушками, которые смогли сохранить на карте мира Россию… Они защитили наши семьи, они провели нас через геенну огненную истории, — сказал накануне премьеры возобновленной постановки Бертман. — Опера Сергея Прокофьева, великого гражданина России, стала последней, написанной им под плетью сталинизма… Мы предлагаем свою сценическую редакцию начала ХХI века — катастрофу упавших с неба в наше время".